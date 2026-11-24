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Lois Openda, blessé au péroné le 9 octobre, a repris l’entraînement avec Lyon après plus d’un mois d’arrêt. Entre-temps, beaucoup de choses ont changé à l’Olympique, à commencer par l’entraîneur : Paulo Fonseca, qui avait souhaité l’arrivée du Belge et avec lequel Openda entretenait de bonnes relations, est parti au Sporting Lisbonne. Il a été remplacé par Carlos Vicens. L’entraîneur espagnol a retrouvé Openda à l’entraînement hier et s’est exprimé à son sujet : « Lois est dans la dernière phase de sa convalescence. Les décisions seront prises au jour le jour pour déterminer s’il faut accélérer son retour ».

Une déclaration empreinte de confiance, base indispensable à une relation qui reste à construire, et en tout cas une ouverture par rapport aux informations venues de France la semaine dernière, selon lesquelles Openda ne ferait pas partie, dans l’immédiat, dès janvier donc, des plans de Vicens.

Quoi qu’il en soit, il faut rappeler qu’Openda est prêté sans option d’achat par la Juventus à Lyon jusqu’à la fin de la saison et que son avenir, l’été prochain, reste donc entièrement à définir. Voici les termes de l’accord conclu l’été dernier entre la Juventus et Lyon : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le prêt, jusqu’au 30 juin 2027, des droits aux prestations sportives du joueur Lois Openda, moyennant une indemnité de 3,5 millions d’euros ».

Selon toute probabilité, Openda restera à Lyon jusqu’en juin. La Juve et l’Olympique devront ensuite, le cas échéant, rediscuter de la question. Rappelons que la Juventus avait recruté Openda en provenance de Leipzig en 2025 sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat si certaines conditions, qui ont depuis été remplies, se réalisaient. Voici l’accord : « La Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le RB Leipzig pour le prêt, jusqu’au 30 juin 2026, des droits aux prestations sportives du joueur Ikoma-Loïs Openda, moyennant une indemnité de 3,3 millions d’euros ».

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« Des primes d’un montant maximal de 0,8 million d’euros sont également prévues si certains objectifs sportifs sont atteints, poursuit le communiqué officiel. L’accord prévoit en outre l’obligation pour la Juventus d’acquérir définitivement les droits aux prestations sportives du joueur si certaines conditions se réalisent au cours de la saison 2025/2026. L’indemnité convenue pour cette éventuelle acquisition définitive s’élève à 40,6 millions d’euros, payables sur quatre exercices, auxquels s’ajoutent 1,7 million d’euros de frais annexes ».

Sur les 40,6 millions payés par la Juventus en juin 2026, 10 millions auront été amortis en juin 2027. L’été prochain, la Vieille Dame, pour éviter une moins-value, devra donc vendre Openda (sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030) pour au moins 30 millions d’euros. Une somme importante pour un joueur qui avait certes bien commencé la saison avec le Lyon de Fonseca (10 apparitions, 2 buts et 1 passe décisive), mais qui doit désormais relancer sa saison pratiquement de zéro.

L’été prochain, si Lyon ne souhaite pas l’acheter (le prêt ne comporte ni option ni obligation d’achat), la Juventus devra chercher d’autres acquéreurs ou, solution qui semble aujourd’hui la plus probable, trouver un autre prêt. En revanche, un retour du Belge né en 2000 dans l’effectif de la Juventus semble à écarter.