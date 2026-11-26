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Juventus-Omonia pourrait être l'occasion idéale pour l'équipe de Luciano Spalletti de faire un grand pas vers la qualification pour la prochaine phase de l'UEFA Europa League 2026/2027, les huitièmes de finale. Après sa large victoire contre Venezia en Serie A, la Juventus reçoit la formation chypriote à l'Allianz Stadium avec une occasion unique de confirmer sa place parmi les huit premières équipes de la phase de ligue. Les visiteurs arrivent à Turin avec la nécessité de prendre des points après deux défaites lors des deux dernières journées.

JUVENTUS-OMONIA

BUTEURS : -

BUTS ET TEMPS FORTS



0' Coup d'envoi à 21 h à l'Allianz Stadium de Turin



TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

JUVENTUS-OMONIA : COMPOSITIONS PROBABLES ET FEUILLE DE MATCH



Juventus-Omonia



Buteurs : -



JUVENTUS (3-4-3) : Neto ; Gatti, Bremer, Lucumì ; McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso ; Conceicao, Ekhator, Boga.

Entr. Spalletti.



OMONIA (4-3-3) : Kaminski ; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne ; Andreou, Tanase, Maric ; Ewandro, Diony, Montnor.

Entr. Berg.



Arbitre : Barrott (ANG)

Avertis : -

Expulsés : -