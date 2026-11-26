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La Juventus fait de la Ligue Europa un objectif concret cette saison. Le match face à l’Omonia Nicosie pourrait être décisif pour consolider sa place parmi les huit premiers de la phase de ligue, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

Avant la rencontre, le directeur sportif Sky a donné la parole à Ricky Massara. Celui-ci a évoqué l’impact que le club doit avoir en Europe, mais aussi le prochain mercato hivernal, durant lequel la Juventus devra jouer un rôle de premier plan pour répondre aux demandes de Luciano Spalletti, malgré son coup de colère en conférence de presse.

LA LIGUE EUROPA ET L’OMONIA : « Assurer notre place en barrages dès ce soir ? Oui, c’est un objectif important qui, je crois, pourrait être atteint en cas de victoire. Mais pour nous, gagner est indispensable. Nous devons aller chercher ces trois points dans un match qui peut paraître plus abordable sur le papier. Il faut toutefois absolument se méfier, car l’Omonia possède des qualités susceptibles de nous poser des problèmes. »

EKHATOR N’EST PAS UN TEST : « Ce soir, ce n’est pas un test. Ekhator est un très bon joueur, international italien des moins de 21 ans, qui a déjà montré ses qualités dans ce championnat. Il est né en 2006 et nous savons ce que représente le poids du maillot de la Juventus. Nous ne devons pas lui mettre trop de pression à cet égard, mais nous sommes confiants : il pourra aussi nous donner satisfaction sur ce plan. »

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LES OPPORTUNITÉS SUR LE MARCHÉ : « En ce qui concerne le mercato, il est encore très tôt. Il reste beaucoup de matches et nous devrons voir ce qu’il sera possible de faire, toujours dans le respect des contraintes imposées au club. Si des opportunités susceptibles d’améliorer l’équipe se présentent, nous serons prêts à essayer de les saisir. À quel poste ? Nous verrons, car d’ici là, nous espérons récupérer certains joueurs. Nous pourrons alors mieux comprendre ce qui pourrait réellement nous aider à progresser. »

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LES RETOURS : « Pour commencer, nous espérons récupérer quelques joueurs. L’entraîneur n’a jamais cherché d’excuses, mais il a parfois dû faire face à une situation d’urgence vraiment importante. Cela a aussi été l’occasion d’explorer de nouvelles solutions et il a toujours su, par le passé également, trouver des alternatives dans les moments difficiles. »

UN AVANT-CENTRE PHYSIQUE ? « Spalletti a demandé des centimètres devant ? Cette équipe ne manque pas de taille : il parlait peut-être de caractéristiques techniques précises. Je pense que nous sommes plutôt bien armés en matière de centimètres. »