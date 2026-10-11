Juventus : les joueurs convoqués pour Cagliari, sept absences et deux retours

La Juventus, par le biais de son site officiel, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre Cagliari. Manquent à l’appel Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik et Boga. Cambiaso et Cabal font leur retour, Neto est également absent en raison d’une suspension, tandis qu’Alajbegovic est bien présent.
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
32 Cabal
40 Radu
La Juventus est à Cagliari et se prépare en vue du match contre Cagliari. Luciano Spalletti travaille pour peaufiner le onze qu’il alignera d’entrée, avec l’objectif d’obtenir un résultat positif dans un match important pour le parcours de la Juventus. L’entraîneur devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1, un système qui permet à l’équipe de garder de l’équilibre entre les lignes et, dans le même temps, d’exploiter la qualité des joueurs offensifs.