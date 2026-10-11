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Juventus : les joueurs convoqués pour Cagliari, sept absences et deux retours

Juventus FC

La Juventus, par le biais de son site officiel, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match contre Cagliari. Manquent à l’appel Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Neto, Ekhator, Milik et Boga. Cambiaso et Cabal font leur retour, Neto est également absent en raison d’une suspension, tandis qu’Alajbegovic est bien présent.


2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

20 Cambiaso

22 McKennie

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

32 Cabal

40 Radu


La Juventus est à Cagliari et se prépare en vue du match contre Cagliari. Luciano Spalletti travaille pour peaufiner le onze qu’il alignera d’entrée, avec l’objectif d’obtenir un résultat positif dans un match important pour le parcours de la Juventus. L’entraîneur devrait s’appuyer sur un 4-2-3-1, un système qui permet à l’équipe de garder de l’équilibre entre les lignes et, dans le même temps, d’exploiter la qualité des joueurs offensifs.

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