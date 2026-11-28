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Bonne nouvelle pour Luciano Spalletti et la Juventus avant le déplacement à Como, dimanche 29 novembre à 20h45, au stade Sinigaglia.

Des nouvelles importantes sont arrivées de l’infirmerie de la Continassa concernant Pierre Kalulu, qui sera à la disposition de l’entraîneur toscan. En revanche, la situation de Nico Gonzalez n’a pas évolué. La disponibilité de Jeff Ekhator reste, elle, à évaluer.

KALULU RÉTABLI, PAS NICO GONZALEZ : Le défenseur français s’est enfin complètement remis de la lésion de faible grade au biceps fémoral gauche contractée lors du dernier match avant la trêve internationale et qui le tenait à l’écart. Kalulu a repris l’entraînement collectif normalement aujourd’hui et sera disponible pour le déplacement à Como, même s’il n’est pas certain qu’il débute.

En revanche, Nico Gonzalez ne sera pas de retour. Proche d’une reprise avec le groupe depuis quelque temps, l’Argentin ressent encore une légère douleur à la suite de sa lésion de faible grade du muscle soléaire de la jambe droite. Il poursuit sa convalescence et, compte tenu de la zone touchée, restera à l’écart. Il ne sera pas convoqué pour affronter le Como de Cesca Fabregas.

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INCERTITUDE POUR EKHATOR : La situation de Jeff Ekhator restera à évaluer jusqu’au dernier moment. Titulaire et buteur lors de la victoire contre l’Omonia en Ligue Europa, il s’est entraîné à part aujourd’hui, loin de ses coéquipiers, officiellement par précaution.



L’attaquant avait en effet ressenti une raideur au mollet pendant ce match de Ligue Europa. Le staff technique ne veut prendre aucun risque, compte tenu des nombreux antécédents de blessures du buteur italien. Les premières impressions restent néanmoins positives et il devrait être convoqué pour le match contre Como.

LES BLESSÉS DE LONGUE DURÉE TOUJOURS ABSENTS : Les autres joueurs blessés de longue durée restent indisponibles et ne participeront donc pas au match. Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram et Wojciech Grabara poursuivent leur convalescence pour revenir le plus vite possible. Des quatre, le meneur de jeu turc est le plus proche de « voir » la fin de son calvaire.

LA COMPOSITION PROBABLE, DEUX INCERTITUDES : Face à Como, Spalletti devrait donc repartir sur un 3-4-3, avec Vicario dans les buts et un trio défensif composé de Gatti, Bremer et Lucumì. La première incertitude concerne les couloirs : Cambiaso et Celik offriraient une option plus défensive que le repositionnement de McKennie sur un côté. Dans l’entrejeu, Douglas Luiz et Koopmeiners sont favoris pour débuter. Les choix dans les couloirs auront ensuite une incidence sur l’attaque, avec la possibilité d’un « trio offensif de poids » réunissant Kolo Muani et Conceição de part et d’autre de Woltemade. Cette formule serait viable avec deux joueurs de couloir plus spécialisés. L’autre option est un retour à un 3-5-2 atypique, avec Kalulu dans un couloir et McKennie chargé de se projeter derrière le duo Kolo Muani-Woltemade.