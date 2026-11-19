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Comme l’indique le communiqué officiel de la Juventus, « Augusto Sedorf Owusu prolonge son contrat avec la Juventus : le milieu de terrain né en 2005 signe un contrat qui le liera à nos couleurs jusqu’au 30 juin 2031.

Formé au centre de formation de la Juventus, Owusu est revenu à Turin après un passage en prêt lors de la saison 2022/2023. Il a d’abord intégré l’équipe Primavera avant de rejoindre Next Gen, avec laquelle il a disputé 59 matches à ce jour ».

Le communiqué de la Juventus se poursuit : « Son parcours au sein du club l’a également conduit à faire ses débuts avec l’équipe première cette année : c’était le 17 septembre 2026, lors du match de Ligue Europa contre le NEC à l’Allianz Stadium, au cours duquel il est entré en jeu en seconde période.

Félicitations, Augusto : on se retrouve sur le terrain ! »