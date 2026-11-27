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Au lendemain de sa victoire contre l’Omonia Nicosie en Ligue Europa, la Juventus a repris l’entraînement en vue du match contre Côme, prévu dimanche soir sur le terrain de l’équipe de Fabregas. Luciano Spalletti a reçu de bonnes nouvelles lors de la séance du jour, grâce aux progrès de Pierre Kalulu et de Nico Gonzalez.

La meilleure nouvelle concerne le Français Kalulu, qui s’est entraîné normalement avec le groupe aujourd’hui, retrouvant ainsi ses coéquipiers. Kalulu avait subi une lésion de faible gravité du biceps fémoral gauche après Fiorentina-Juventus, le 8 novembre dernier. Cette blessure l’avait contraint à renoncer à sa convocation en équipe de France pour les rencontres contre l’Italie et la Turquie. Le défenseur a également manqué les matchs contre Venezia en championnat et contre l’Omonia en Ligue Europa.

Spalletti a également reçu des nouvelles encourageantes de Nico Gonzalez, qui a effectué une partie de l’entraînement avec le groupe aujourd’hui. La disponibilité de l’Argentin pour le match contre Côme reste à évaluer, même s’il est plus probable que Nico Gonzalez retrouve le groupe convoqué pour le match de la semaine prochaine contre Sassuolo en Coppa Italia.