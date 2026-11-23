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La victoire 4-0 de la Juventus contre Venise, lors de la 12e journée de Serie A, a laissé un bémol à la Juventus : la blessure de Kerim Alajbegovic, remplacé à la 46e minute par Nick Woltemade sur décision de Luciano Spalletti. Woltemade a ensuite inscrit le but qui a débloqué la rencontre.

Le Bosnien a été contraint de quitter prématurément le match contre Venise en raison d'une gêne au tibia gauche et a passé des examens ce matin au J|Medical. Ces examens doivent permettre de préciser son état et de déterminer s'il peut récupérer pour le prochain match de championnat : dimanche prochain, la Juventus se rendra à Côme pour affronter l'équipe de Cesc Fabregas. Une participation d'Alajbegovic au match de jeudi contre l'Omonia Nicosie en Europa League, à l'Allianz Stadium, semble en revanche exclue.

Dans l'attente d'un bulletin médical officiel de la Juventus, une inquiétude modérée se faisait sentir hier dans l'entourage du club au sujet de l'état du joueur né en 2007, ancien de Salzbourg. Cette saison, il a disputé 15 matches entre le championnat et l'Europa League, inscrit 2 buts et passé 711 minutes sur le terrain. Son expression sereine ce matin au J|Medical, ainsi que le fait qu'il se soit arrêté pour signer des autographes aux supporters présents, laissent toutefois penser que sa blessure n'est pas grave.