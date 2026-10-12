Elles avaient terminé la période précédant la trêve internationale par deux victoires convaincantes, qui avaient atténué la « crise » de septembre, mais le retour sur les terrains de la Juventus et de l’AC Milan n’a pas été des meilleurs. Les deux équipes ont concédé un match nul 1-1 à l’extérieur, respectivement contre Cagliari et Sassuolo, avec un goût de défaite. Ces résultats les éloignent surtout encore davantage de la tête du classement, occupée par une Inter de plus en plus souveraine et dominatrice. Ils fragilisent encore les postes de Ruben Amorim et Luciano Spalletti.





Bien qu’invaincu en Serie A, chez Betflag et Better, c’est l’entraîneur portugais qui risque le plus : son départ d’ici Noël est coté à 4,50. La cote est légèrement plus élevée pour l’ancien sélectionneur de l’Italie, proposé à 5,00, qui montre des signes de nervosité (voir son expulsion après le match) face à une situation qui ne montre aucun signe d’amélioration depuis la non-qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.