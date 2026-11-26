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Jeff Ekhator sera titulaire avec la Juventus pour la première fois en match officiel ce soir contre l’Omonia. Cela lui était déjà arrivé en amical cet été, face à Bâle : Luciano Spalletti l’avait aligné d’entrée en raison du manque d’autres attaquants, mais Ekhator s’était aussitôt blessé. Un problème musculaire qui l’a tenu à l’écart pendant un mois. Il retrouve le terrain juste après le match de championnat contre Parme, mais se blesse de nouveau à l’entraînement peu après.

La Juventus croit en Ekhator. Giovanni Carnevali y croit, Marco Ottolini aussi, lui qui l’a vu émerger au Genoa. Luciano Spalletti y croit également : il l’a déjà fait entrer en fin de match contre l’AZ Alkmaar et la Fiorentina.

Entre-temps, Ekhator a marqué avec les moins de 21 ans. Et Silvio Baldini l’estime énormément, comme l’a confirmé Spalletti : « Je le vois comme un avant-centre physique, capable de conserver le ballon et de rendre la possession utile même dans un moment difficile. Silvio l’adore. C’est l’un de mes amis les plus chers dans le football et, maintenant que je travaille avec Ekhator, je suis entièrement d’accord avec lui. Je ne lui ferais pas porter toute la responsabilité de résoudre nos problèmes, mais c’est un joueur prometteur. »

« Ekhator est un joueur très fort et je crois que la Juventus s’en rendra compte. Il veut progresser et fait preuve d’une maturité supérieure à son âge. Il sait lire les situations sur le terrain avec beaucoup de lucidité », avait déclaré le sélectionneur de l’Italie des moins de 21 ans.

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D’ici janvier, le joueur né en 2006 disposera de sept matches (entre le championnat, la Ligue Europa et la Coupe d’Italie) pour montrer qu’il peut intégrer la rotation de cette Juventus. Ensuite viendra le mercato. Spalletti, comme on le sait, réclame un attaquant davantage prêt, « un attaquant pour les longs ballons ». Ekhator peut le devenir, mais il ne l’est pas encore à l’heure actuelle.

Place donc au terrain avant que la Juve ne décide, en janvier, de la marche à suivre. Un départ n’est pas exclu : selon Tuttosport, le Genoa serait prêt à le reprendre pour remplacer Colombo, blessé, Parme pour remplacer Romero et Monza pour compenser l’éventuel départ de Gustavo Varela. Et qui sait si la Juve ne pourrait pas se servir d’Ekhator pour engager des négociations avec Monza au sujet de l’avant-centre portugais. Ekhator a besoin d’un temps de jeu régulier que Spalletti ne peut pas lui garantir dans l’état actuel des choses. Mais d’ici janvier, il a encore le temps de montrer qu’il a sa place à la Juve, sinon dès maintenant, du moins dans un avenir proche.