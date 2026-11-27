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Comme aux Pays-Bas lors de la victoire sur le terrain de l’AZ Alkmaar, Federico Gatti a encore été l’un des meilleurs joueurs de la Juventus, si ce n’est le meilleur, hier à l’Allianz Stadium face à l’Omonia Nicosie. Dans ce succès 4-1 contre le club chypriote, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, Gatti a livré une excellente prestation en défense et, surtout, en attaque, se projetant souvent comme un milieu supplémentaire, voire comme un attaquant. Il a obtenu la note de 7 dans les évaluations de calciomercato.com, avec cette justification : « Promu capitaine, il joue avec un bandeau dans les cheveux et provoque le premier carton jaune du match, reçu par le Roumain Tanase après seulement 10 minutes de jeu. Il se montre également utile en attaque, participant à l’action du 2-1 depuis une position centrale inhabituelle entre les lignes, puis oblige peu après le gardien adverse à intervenir sur une frappe croisée dans la surface de réparation ».

La prestation de Gatti a inspiré à Alessandro Del Piero une question provocatrice, posée avec le sourire à Luciano Spalletti lors des interviews d’après-match : pourrait-on voir Gatti plus souvent au milieu de terrain ? « Gatti pourrait-il jouer au milieu de terrain ? C’est une plaisanterie, mais un entraîneur doit toujours chercher de nouvelles solutions », a déclaré l’ancien numéro 10. La réponse de l’entraîneur de la Juve : « Gatti a bien récupéré le ballon en pressant très haut, à l’entrée de la surface de réparation. Il était aussi prêt à marquer. Le revers de la médaille, c’est qu’en faisant cela, nous laissons beaucoup d’espace derrière ».

Cette saison, Gatti compte 11 apparitions, un but, une passe décisive et deux cartons jaunes. Il a disputé 594 minutes jusqu’ici, ce qui n’est pas énorme. Rappelons aussi les propos tenus par le défenseur né en 1998 après la victoire contre l’AZ, le 5 novembre : « Mes montées en contre-attaque ? Oui, c’est une qualité que j’ai toujours eue. Le problème, c’est que je dois être bien physiquement, parce que quand on n’est pas au mieux et qu’on manque de lucidité, surtout en défense, l’erreur n’est jamais loin. Je dois retrouver ma condition et je ne peux le faire qu’en jouant. J’en ai besoin, c’est tout. Ce sont des actions qui viennent quand on est bien physiquement. Comme je le répète, j’ai besoin de jouer : on ne retrouve sa condition qu’en enchaînant les efforts, match après match. Aujourd’hui, il était trop important de gagner pour donner une suite à notre prestation de dimanche. Mais je le répète, c’est déjà du passé : il faut penser au dernier match de championnat avant la trêve, parce qu’il est vraiment trop important ».

Le Gatti que nous voyons en Ligue Europa est un joueur important pour la Juventus, mais il ne figure pas parmi les tout premiers choix de Luciano Spalletti pour les rencontres les plus importantes. Cela pourrait conduire à une réflexion sur l’avenir du joueur lors du mercato de janvier. Gatti, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030, a déjà fait l’objet de rumeurs de transfert pendant le mercato estival, et ce sera de nouveau le cas en janvier. Il a notamment été question d’un intérêt venu de Premier League, en particulier de clubs comme Aston Villa et Newcastle.

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Concernant le marché italien, le journaliste de Telelombardia Alfio Musmarra a livré hier cette information : « Aujourd’hui, je vais vous donner un nom qui ne vient pas de moi, qui n’est pas le fruit de mes réflexions, mais qui circule. Gardons un œil sur Gatti, qui traverse une période difficile à la Juventus et pourrait être une solution pour pallier la situation liée à l’état de Stones. Rien ne dit qu’il sera recruté, mais c’est un joueur auquel on réfléchit ».

Le scénario le plus probable reste que Gatti demeure à Turin. D’abord parce qu’il sera utile à la Juventus, qui doit encore disputer de nombreux matches d’ici la fin de la saison, et qu’il pourrait remonter dans la hiérarchie s’il continue à livrer des prestations comme celle d’hier. Ensuite en raison de la volonté, affirmée à plusieurs reprises par la Juventus, de bâtir un solide noyau de joueurs italiens dans le vestiaire de la Continassa. Si Gatti exprimait le souhait de changer d’air, la Juve serait plus susceptible de le céder à l’étranger qu’à un rival historique comme l’Inter. Il est vrai aussi que, comme l’a rappelé plusieurs fois le directeur général Giovanni Carnevali, aucun joueur n’est intransférable à la Juve. Un éventuel départ dépendrait donc, outre de la volonté du joueur, de l’offre qui pourrait arriver. Y compris de l’Inter.