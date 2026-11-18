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Giovanni Carnevali, administrateur délégué de la Juventus, fait le point sur la situation actuelle du club, qui doit tenter de sortir de la crise et de reconstruire une équipe capable de gagner tout en respectant les contraintes imposées par le settlement agreement de l’UEFA. « Le settlement agreement nous empêche de réaliser de gros coups, mais je reste confiant », titre Sportmediaset, qui rapporte les propos tenus aujourd’hui par le dirigeant de la Juventus.

« Ces dernières années, la Juventus n’a pas réussi à obtenir les résultats espérés. Mais sa structure est solide, elle compte d’excellents collaborateurs et un propriétaire qui a les idées claires et a procédé à une importante recapitalisation, preuve que des erreurs ont été commises », explique le dirigeant de la Juventus lors de l’événement Rcs Sport Industry Talk.

Carnevali poursuit : « La plus grande difficulté, c’est le settlement agreement, mais nous devons nous adapter. C’est un beau défi que nous relevons avec la conviction de pouvoir progresser. Mais nous avons un propriétaire important et je pense que cela peut nous aider à essayer de surmonter les périodes difficiles. En Italie, nous avons un championnat extraordinaire, la Serie A. Il y a des propriétaires étrangers qui peuvent apporter leur aide, mais nous devons en même temps chercher à nous améliorer nous-mêmes. »

« J’ai confiance, mais il faut du temps, ajoute Carnevali, je garantis du professionnalisme et de la volonté, mais je ne promets rien de spécial. Nous devons apporter des satisfactions à nos supporters, qui sont partout : ils sont au cœur de notre activité. La Juventus est un club à la pointe, avec son propre stade, son hôtel, son hôpital et d’autres activités annexes. Des activités annexes qui occupent toutefois une place centrale dans l’univers de la Juve. Cela montre à quel point la Juventus a cherché, au fil des années, à regarder vers l’avenir en envisageant de créer d’autres possibilités à côté de l’aspect le plus important, le football, qui détermine un peu tout. »

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LES PISTES POUR LE MERCATO

Dans ce contexte, la Juventus se tourne vers le mercato de janvier : en tête de sa liste de souhaits figurent trois joueurs évoluant à l’étranger. Il s’agit du Franco-Algérien Rayan Ait-Nouri (né en 2001), de Manchester City, du Danois Pierre-Emile Hojbjerg (né en 1995), de Marseille, et du Norvégien Alexander Sorloth (né en 1995), de l’Atlético de Madrid. Toujours pour l’attaque, mais sur le marché italien, un nom à surveiller est celui de Gianluca Scamacca (né en 1999), ancien joueur de Sassuolo désormais à l’Atalanta.

Les pistes alternatives mènent, quant à elles, à l’Espagnol Alejandro Balde (né en 2003), du FC Barcelone, et à l’Italien Destiny Udogie (né en 2002, ancien joueur de l’Udinese et de Vérone), de Tottenham, pour le poste d’arrière gauche ; ainsi qu’au Français Darryl Bakola (né en 2007), de Sassuolo, pour le milieu de terrain, même s’il s’agirait plutôt d’un investissement d’avenir en vue de la saison prochaine.