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Dans le football, tout peut changer en quelques jours. Jonathan David le sait bien. L’attaquant canadien est actuellement prêté par la Juventus à l’Atlético de Madrid avec option d’achat. Après une année désastreuse en Italie sous le maillot de la Juventus, il semblait avoir réussi à se relancer au début de son prêt en Liga. Mais la situation a changé : l’avant-centre né en 2000 n’est plus qu’un joueur de complément dans la rotation de Diego Simeone, et son compteur de buts et de passes décisives est bloqué depuis le 10 octobre.

C’est pourquoi, selon Fabrizio Romano, l’optimisme du début de saison laisse désormais place au pessimisme : la levée de l’option d’achat s’éloigne et la possibilité de le revoir à Turin à la fin de l’année prend forme.

LES MODALITÉS DU TRANSFERT : Jonathan David a rejoint l’Atlético de Madrid le dernier jour du mercato estival, le 1er septembre 2026, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Aucune obligation d’achat n’a été prévue : les Colchoneros ont simplement la possibilité de le recruter définitivement. Ils prennent toutefois en charge son salaire de 6 millions d’euros nets par saison, celui qu’il percevait à Turin.



Voici le communiqué officiel de la Juventus : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir trouvé un accord avec le Club Atlético de Madrid pour la cession temporaire, à titre gratuit, jusqu’au 30 juin 2027, des droits sur les prestations sportives du joueur Jonathan Christian David. L’accord prévoit également la possibilité pour l’Atlético de Madrid d’acquérir définitivement les droits sur les prestations sportives du joueur. Le montant convenu pour une éventuelle cession définitive s’élève à 25 millions d’euros, payables sur quatre exercices. »

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UN DÉPART TONITRUANT, PUIS UN COUP D’ARRÊT : Après avoir manqué le premier match de championnat contre Frosinone et disputé 57 minutes sans briller face à Parme, David a rejoint l’équipe de Simeone et y a démarré sur les chapeaux de roue : 3 buts et 2 passes décisives lors des victoires contre Real Socieda, Osasuna, Alavez, mais surtout dans le derby face au Real Madrid. Son but du break à la 59e minute a été décisif dans le succès 2-1, Rudiger ayant marqué en fin de match pour les Merengues.



Le retour durable de Julian Alvarez dans le onze de départ, après la résolution de la brouille de l’été, a toutefois de nouveau relégué le Canadien à un rôle de remplaçant. Du 20 octobre à aujourd’hui, en 7 rencontres, il n’a été titularisé qu’une fois, en Ligue des champions, avant d’être remplacé à la mi-temps. Il est entré quatre fois lors des 15 à 20 dernières minutes et a surtout passé deux matchs entiers sur le banc.

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DEUX FACTEURS COMPLIQUENT LA LEVÉE DE L’OPTION D’ACHAT : L’Atlético de Madrid mène plusieurs réflexions. Dans ces conditions, envisager aujourd’hui l’achat définitif de David paraît plus que compliqué, tant en raison de ses performances, de nouveau en deçà des attentes, que de deux questions toujours en suspens. La première, rapporte Romano, concerne la personne qui devra décider de lever ou non l’option d’achat. La situation de Diego Simeone n’a pas encore été clarifiée avec le club, et le contrat de l’entraîneur, qui expire en fin de saison, ne sera discuté que plus tard dans la saison.

La seconde tient au fait que David perçoit un salaire élevé, les 6 millions d’euros nets déjà mentionnés. Il dispose d’un long contrat avec la Juventus, qui court jusqu’au 30 juin 2030. Surtout, aucun accord n’a été trouvé sur les montants de son éventuel contrat avec l’Atlético en cas de levée de l’option d’achat. Autrement dit, même si les Colchoneros décidaient de le recruter définitivement, ils devraient encore mettre par écrit les montants et les détails de son contrat avec le joueur.

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EN JANVIER, LA JUVE OU L’ATLÉTICO : Enfin, autre facteur à ne pas négliger, David ne pourra se relancer qu’en Espagne ou à Turin : aucun autre transfert ne lui permettrait de jouer ailleurs.

Ayant déjà disputé un match officiel avec la Juventus en début d’année, puis joué pour l’Atlético de Madrid, il peut, selon les règlements internationaux, faire l’objet d’un troisième transfert, mais pas entrer en jeu pour une troisième équipe au cours de la même saison. En l’état, David et la Juventus pourraient donc poursuivre leur histoire commune ou, plus précisément, devoir consacrer un nouvel été à réfléchir à leurs avenirs respectifs.