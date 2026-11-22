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Kerim Alajbegovic a été remplacé à la 45e minute du côté de la Juve. L’état de l’ailier bosnien reste à évaluer après une contusion subie en première période, qui l’a laissé diminué. Le joueur offensif est d’abord resté sur le terrain, mais Spalletti a choisi de le remplacer à la pause en faisant entrer Woltemade.

On en saura plus sur son état dans les prochaines heures : il reste à déterminer s’il s’agissait d’un remplacement par précaution, d’un choix de l’entraîneur ou de quelque chose de plus sérieux, qui devra être évalué.