Justin Kluivert profite pleinement d’une bourde ; grosse inquiétude pour Brobbey et Roefs

Justin Kluivert a une nouvelle fois été décisif pour l’AFC Bournemouth samedi. L’international néerlandais a délivré la passe décisive sur l’unique but inscrit contre Leeds United (1-0). Pendant ce temps, Brian Brobbey et Robin Roefs ont de nouveau connu une mauvaise journée avec Sunderland, lanterne rouge, battu 3-1 sur le terrain de Coventry City.

AFC Bournemouth - Leeds United 2-0

Déjà décisif ces dernières semaines pour Bournemouth, avec un but contre l’AC Milan (Ligue Europa) et une passe décisive contre Manchester United, Kluivert a poursuivi sur sa lancée face à Leeds.

La première période a d’abord semblé tourner en faveur de Leeds lorsque Dominic Calvert-Lewin a trouvé le chemin des filets. Mais le but de l’Anglais a été refusé pour une main. Après une demi-heure de jeu, Bournemouth a frappé, non sans une part de réussite.

Le gardien de Leeds, James Trafford, a envoyé le ballon directement dans les pieds de Kluivert, qui a fait preuve de lucidité pour offrir à Evanilson une occasion impossible à manquer : 1-0. Amine Adli a scellé l’issue du match dans le temps additionnel : 2-0. Grâce à cette courte victoire, Bournemouth occupe la septième place.

Coventry City - Sunderland 3-1

Sunderland est loin de réussir son début de saison, même si l’équipe de l’entraîneur Régis Le Bris, sous pression, aurait régulièrement mérité mieux que ce qu’elle a obtenu. Sur le terrain de Coventry, les Black Cats ont toutefois livré une mauvaise prestation.

Tatsuhiro Sakamoto a ouvert le score d’une superbe frappe dans le petit filet opposé. La situation s’est encore aggravée pour Sunderland lorsque Taiwo Awoniyi a subtilisé le ballon à Enzo Le Fée avant de conclure : 2-0.

Juste après la pause, l’équipe de Frank Lampard a même porté le score à 3-0. La frappe de Jack Rudoni est entrée dans le but après avoir heurté la jambe du malheureux Omar Alderete, laissant Roefs impuissant. Le Fée a réduit l’écart sur penalty : 3-1.