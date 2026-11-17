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Jurriën Timber a réagi avec stupéfaction à une question d’ESPN juste après Allemagne - Pays-Bas. La chaîne sportive l’a interrogé sur sa prochaine prolongation de contrat à Arsenal.

The Athletic a rapporté lundi soir que les deux parties étaient parvenues à un accord sur un contrat revalorisé pour Timber, devenu un joueur important depuis son arrivée en 2023. La durée de ce nouveau contrat n’est pas encore connue.

Timber a connu un début de parcours dramatique à Arsenal. Victime d’une grave blessure au genou en août 2023, il a dû suivre une rééducation pendant plusieurs mois. Le défenseur s’est battu pour revenir et a joué un rôle important dans le titre de champion remporté la saison dernière, le premier d’Arsenal depuis 2004.

L’ancien joueur de l’Ajax a connu d’autres périodes marquées par les blessures. Ce fut aussi le cas la saison dernière, lorsqu’il est revenu en pleine forme pour la finale de la Ligue des champions perdue face au Paris Saint-Germain. Timber n’est pas sorti indemne du match à Budapest et a ainsi manqué la Coupe du monde.

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L’international néerlandais a récemment disputé son 100e match sous le maillot d’Arsenal, lors du déplacement à Nottingham Forest (0-1). Timber a inscrit sept buts et délivré onze passes décisives jusqu’à présent.

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Vendredi dernier, Timber a également marqué deux fois. Les Pays-Bas avaient alors complètement dominé la Grèce : 7-0.

Lundi soir, les choses se sont beaucoup moins bien passées. Les Pays-Bas ont perdu 0-5 en Allemagne. Une débâcle sans précédent. Après le match, Timber, qui était titulaire, a été interrogé sur sa prolongation de contrat.

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« Qui a écrit ça ? », réagit Timber, avant que le journaliste Pascal Kamperman ne cite The Athletic. « Eh bien, ils sont bien informés. Ils sont sur la bonne piste, oui », poursuit Timber en riant.

« Je me plais énormément à Arsenal. J’espère y rester encore longtemps. Ça devrait se faire. Il ne me reste plus qu’à apposer ma signature », conclut-il.