Julian Nagelsmann dévoile une sélection allemande de haut niveau pour la Coupe du monde

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde. À 40 ans, Manuel Neuer effectue son retour dans les cages de l’équipe d’Allemagne après deux ans d’absence.

Le portier du Bayern Munich avait mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024 organisé dans son pays, mais il fait aujourd’hui son retour en sélection.

Le vétéran, qui sera en concurrence avec Oliver Baumann et Alexander Nübel, devance ainsi Marc-André ter Stegen, laissé de côté pour cette Coupe du monde.

En défense, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah et Malick Thiaw ont été retenus.

Au milieu de terrain, Nagelsmann dispose d’un groupe fourni : Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala et Florian Wirtz.

En attaque, Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav et Nick Woltemade auront pour mission de trouver le chemin des filets.

L’Allemagne affrontera Curaçao, l’Équateur et la Côte d’Ivoire dans le groupe E le mois prochain, avec l’objectif de se rattraper après son élimination prématurée au premier tour de la Coupe du monde 2022.