« Julian Brandt n’est même pas à 20 % du joueur que j’étais »

Rafael van der Vaart s’est agacé, dans le podcast football de la NOS, de la manière dont Julian Brandt a été accueilli à Amsterdam. Le consultant estime que les réactions à son arrivée sont très exagérées.

Dans le podcast, Thierry Boon affirme que la manière de jouer de Brandt rappelle un peu le style de jeu de son invité.

Van der Vaart balaie immédiatement la comparaison. « Oh, arrête, il n’est même pas à vingt pour cent de ce que j’étais », lance Van der Vaart, qui se montre ensuite positif.

« Je l’ai suivi en Allemagne et là-bas, il partait souvent de la gauche. Il est très flegmatique et la première impression est très bonne. On le voit aussi aider les jeunes », poursuit Van der Vaart.

L’ancien de l’Ajax a toutefois aussi été agacé par l’accueil réservé à Brandt. « Je dois aussi dire que j’ai bien été irrité par les gens qui se sont emballés pour ce transfert. »

« On en arrivait presque à dire : “Quel honneur”. Allez, l’Ajax n’est pas si petit que ça. L’Ajax, c’est tout simplement une institution. Tout le monde sait qui est l’Ajax », poursuit l’ancien international néerlandais.

« Beaucoup de joueurs veulent tout simplement rejoindre un club comme celui-là. Surtout quand on voit que Jordi Cruijff est à la barre, qu’il y a un plan et une idée, qu’ils veulent attaquer le sommet et qu’il y a de l’argent », conclut Van der Vaart.