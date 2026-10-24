Julian Brandt ne tarit pas d’éloges sur Florian Wirtz. Le milieu de terrain de l’Ajax est convaincu que son compatriote de Liverpool est le meilleur footballeur d’Allemagne. Brandt prend ainsi la défense de Wirtz, vivement critiqué pour ses performances décevantes depuis son transfert à plusieurs millions d’euros en Angleterre.

Brandt, qui a joué pendant des années au Borussia Dortmund, est interrogé sur Wirtz dans le podcast Spielmacher. Le milieu de terrain de 30 ans n’a pas besoin de réfléchir longtemps. « Pour moi, c’est le meilleur joueur d’Allemagne. De loin ! »

À l’été 2025, Wirtz a quitté le Bayer Leverkusen pour Liverpool contre 125 millions d’euros, mais il a longtemps peiné à répondre aux grandes attentes placées en lui. Faute de buts et de passes décisives, les critiques se sont multipliées en Angleterre. Certains anciens footballeurs ont même avancé qu’un départ de Liverpool serait la meilleure solution.

Brandt juge cette idée bien trop prématurée. « Je ne pense même pas qu’il ait besoin de changer de club, malgré toutes les rumeurs qui circulent désormais. » Selon le joueur de l’Ajax, Wirtz est au contraire à sa place à Liverpool. « Mais une fois qu’on vous a collé une étiquette, il n’est pas facile de s’en défaire. »

Prochains matchs SPA Eredivisie 11:45 AJX

Pour Brandt, les qualités de Wirtz ne font aucun doute. L’international aux 48 sélections admire surtout la manière dont son compatriote se déplace entre les lignes et résout les situations de jeu difficiles. Il reconnaît toutefois que le meneur de jeu n’est pas un joueur typique de Premier League.

« Le joueur typique de Premier League est quelqu’un qui excelle dans les duels en un contre un, qui sait s’imposer physiquement et qui peut envoyer le ballon dans la lucarne avec beaucoup de puissance, explique Brandt. Wirtz, lui, est un joueur élégant. Quand il court, son talon touche à peine le sol. Il court presque constamment sur l’avant du pied. »

Brandt ne voit pourtant aucune raison pour laquelle Wirtz ne pourrait pas devenir l’un des tout meilleurs joueurs en Angleterre. « À mes yeux, il n’est pas le prototype du joueur de Premier League. Mais je pense qu’il a tout pour y devenir l’un des meilleurs. Et je le répète : sur la seule base de ses qualités, c’est le meilleur pour moi. »

Ces dernières semaines, Wirtz semble peu à peu trouver ses marques à Liverpool. Après une passe décisive contre Brentford (1-2), le meneur de jeu, recruté il y a un an à Anfield par Arne Slot, a inscrit la semaine dernière contre Villarreal (4-3) son premier but de la saison.