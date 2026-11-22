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L’Atlético Madrid a signé dimanche une victoire convaincante en Liga. Le club de la capitale a remporté le derby régional contre Getafe (0-3) grâce à des buts d’Álex Baena, Johnny Cardoso et Alejandro Grimaldo. Los Colchoneros sont désormais troisièmes, à deux points du Real Madrid et à cinq du leader, le FC Barcelone.

L’Atlético a bien débuté et n’a pas tardé à ouvrir le score. Julián Álvarez a contrôlé le ballon dans la surface avant de le remettre en retrait à Baena, dont la frappe puissante et rasante a fini au premier poteau : 0-1.

Peu avant la demi-heure de jeu, une erreur du gardien de Getafe, David Soria, a été à l’origine du 0-2. L’Espagnol est passé complètement sous le ballon sur un corner d’Álvarez et n’a donc rien pu faire sur la reprise à bout portant de Cardoso.

En seconde période, Getafe a manqué de tranchant pour se montrer dangereux en attaque. L’Atlético, qui a encaissé le moins de buts de tous les clubs de Liga cette saison (dix), a donc préservé sa cage inviolée assez facilement.

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À quelques minutes de la fin, Alexander Sørloth a été ostensiblement poussé dans le dos par Djené Dakonam. Après vérification par la VAR, l’arbitre a décidé d’infliger un deuxième carton jaune au Togolais et d’accorder un penalty, transformé par Grimaldo : 0-3.