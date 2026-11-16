Jürgen Locadia écope d’une lourde suspension de quatre mois : « Cela s’est passé en coulisses »

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Jürgen Locadia a été suspendu pour quatre mois par la FIFA. L’attaquant de 33 ans, qui évolue aujourd’hui au deuxième échelon du football aux États-Unis, l’a annoncé lui-même sur Instagram. Cette sanction fait suite à un litige contractuel avec son ancien club, le CF Intercity.

« Je veux partager quelque chose qui s’est passé en coulisses », commence Locadia. « La FIFA m’a infligé une suspension de quatre mois à la suite d’un litige contractuel avec mon ancien club, le CF Intercity. »

Selon Locadia, le conflit est né de retards dans le paiement de son salaire et de la résiliation de son contrat en septembre 2025. Après avoir officiellement informé Intercity des sommes impayées et accordé au club quinze jours pour les régler, il a décidé de résilier son contrat.

La FIFA a ensuite estimé que Locadia avait lui-même rompu son contrat, tout en reconnaissant qu’Intercity lui devait encore une indemnité. Elle a jugé qu’une suspension de quatre mois était justifiée.

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L’attaquant conteste toutefois cette décision et a donc fait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Ses demandes de suspension provisoire de la sanction pendant la procédure ont été rejetées. La procédure d’appel est toujours en cours.

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« Le plus difficile, c’est de ne pas pouvoir jouer », explique Locadia. « J’ai manqué des matches importants avec les Tampa Bay Rowdies et l’occasion de représenter Curaçao à un moment aussi crucial pour notre équipe nationale. »

« Je me suis senti chez moi à Tampa dès le premier jour, sur le terrain comme en dehors. Faire partie de cette équipe a beaucoup compté pour moi, ce qui rend encore plus difficile le fait de ne pas pouvoir apporter ma contribution. »

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« Je suis sincèrement reconnaissant du soutien que j’ai reçu dans cette situation de la part de tous les membres du club et de mes coéquipiers, ainsi que de la fédération de football de Curaçao, du staff technique de l’équipe nationale et de mes coéquipiers. Leur soutien dans cette période difficile a vraiment fait la différence. »

Locadia est déterminé à revenir le plus vite possible. « Ce n’est pas ainsi que j’avais imaginé les choses, mais mon objectif reste le même : travailler dur, rester prêt et retrouver ce que j’aime faire. »