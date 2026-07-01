Selon The Telegraph, Jürgen Klopp se montre ouvert à l’idée de prendre les rênes de la sélection allemande. Interrogé en direct à la télévision, l’ex-coach de Liverpool n’a pas fermé la porte à cette possibilité.

L’Allemagne a été éliminée de façon dramatique lundi dernier par le Paraguay, qui s’est montré plus fort lors de la séance de tirs au but.

Julian Nagelsmann, sous contrat avec la Fédération allemande jusqu’en milieu d’année 2028, a confirmé son intention de rester à la tête de la sélection.

Toutefois, l’ancien coach du Bayern Munich et du RB Leipzig, entre autres, n’est pas encore certain de pouvoir rester : la Fédération allemande doit encore se prononcer sur son avenir.

Klopp est souvent cité comme successeur potentiel. Selon Sky Sports Germany et The Telegraph, entraîner l’équipe nationale est son rêve, et il se dit prêt à étudier toute proposition.

Interrogé à l’antenne sur un éventuel passage à la DFB, il a simplement répondu qu’il n’y avait « pas encore réfléchi ».