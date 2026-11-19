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Autrefois rivaux acharnés, aujourd’hui amis et admirateurs : Pep Guardiola est ravi de la nomination de Jürgen Klopp au poste de sélectionneur de l’Allemagne.

La décision de la DFB est « la meilleure qui soit », a déclaré l’ancien entraîneur de Manchester City dans un entretien accordé au Bundesliga-Magazin, à paraître vendredi. Le Catalan a couvert d’éloges son ancien rival : « Il est l’un des meilleurs du football, je ne peux même pas décrire l’admiration que j’ai pour lui. Il fait partie de ces personnalités, de ces entraîneurs qui rendent notre monde du football meilleur. »

Guardiola estime que Klopp est capable de ramener l’équipe nationale allemande au sommet du football mondial et, surtout, de raviver l’enthousiasme des supporters. « Il a du charisme, c’est un communicant incroyable », s’est enthousiasmé l’homme de 55 ans. Il est « convaincu à 100 % » que les Allemands seront de nouveau fiers de leur équipe nationale sous Klopp. En revanche, personne ne peut prédire si cela suffira pour remporter une Coupe du monde ou un Championnat d’Europe.

Guardiola sait de quoi il parle. En Allemagne et en Angleterre, les deux entraîneurs de renom se sont livrés des duels passionnants pendant des années. « J’ai l’impression d’avoir affronté Jürgen un million de fois », a déclaré l’ancien entraîneur du Bayern : « Il m’a certainement battu plus souvent que je ne l’ai battu, et j’ai appris quelque chose de chacun de ces matches. » Klopp a été « le plus grand rival et le plus grand adversaire » de sa carrière jusqu’ici.

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Désormais, bien plus que la rivalité sportive les unit. « Nous sommes amis », a souligné Guardiola. Il souhaite se rendre en Allemagne cette année encore pour jouer au golf avec Klopp, puis partager un repas avec lui.