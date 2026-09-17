Jürgen Klopp s’emporte : « C’est vraiment pathétique que tu gagnes ta vie avec ça »

Jürgen Klopp a dévoilé jeudi après-midi sa première sélection en tant que sélectionneur de l’Allemagne. Il y avait quelques surprises, même si ces surprises n’en étaient plus vraiment.

Klopp a notamment retenu Marc ter Stegen pour les matches de Ligue des nations. Ensuite, le gardien retournera à l’Ajax, et d’autres gardiens auront l’occasion de faire leurs preuves auprès du sélectionneur.

La plus grande surprise de la sélection de Klopp était Felix Keidel, de SV Elversberg. Le latéral droit, qui n’a disputé que quatre matches au plus haut niveau en Allemagne, fête sa première convocation avec la sélection allemande.

Cette convocation ne sortait toutefois pas totalement de nulle part, puisque BILD et Kicker avaient déjà annoncé mercredi que Keidel allait être appelé par Klopp.

L’ancien entraîneur, notamment, du Borussia Dortmund et de Liverpool ne comprend pas du tout les motivations qui poussent à faire fuiter sa sélection dans les médias. « C’est vraiment pitoyable de gagner de l’argent en divulguant une liste de joueurs qui va être convoquée. »

« J’ai parlé avec Keidel du fait que l’information avait déjà fuité et de la manière dont il avait vécu les 17 dernières heures. Parce que c’est quand même assez étrange. D’ailleurs, le fait que cela ait fuité m’est égal. Je trouve juste ça triste. Mais bon », conclut-il lors du point presse.

Klopp fera ses débuts le 24 septembre comme sélectionneur, lorsque l’Allemagne affrontera l’équipe des Pays-Bas. Le futur adversaire des Oranje affrontera ensuite aussi la Grèce et la Serbie en Ligue des nations.