Jürgen Klopp désigne un seul homme comme l’unique responsable de la douloureuse défaite de l’Allemagne

Jürgen Klopp a fait son mea culpa dimanche soir après la défaite de l’Allemagne contre la Grèce (0-1). Selon le sélectionneur, cette défaite est entièrement de sa faute.

À la WWK ARENA d’Augsbourg, en Bavière, l’Allemagne s’est inclinée dimanche soir face à la Grèce. C’est un tir dévié qui a eu raison des Allemands bien avancé dans la seconde période.

Après la rencontre, Klopp a tenu un discours sans détour en conférence de presse. Le nouveau sélectionneur n’a toléré aucune critique envers ses joueurs et estime que la presse doit s’en prendre à lui.

« Cela fait partie du processus, absolument. Le onze de départ, la composition, les nombreux changements, tout cela est à 100 % de mon ressort », a-t-il déclaré d’emblée.

« Mais il n’y a aucune raison de tomber dans la dépression et de dire que nous sommes très mauvais. Ce n’est pas le cas. En même temps, nous ne sommes pas encore aussi bons que nous aimerions l’être », a poursuivi Klopp.

Klopp estime que personne d’autre que lui n’est responsable de la défaite de l’Allemagne. « Si vous voulez critiquer quelqu’un, faites-le avec moi. Laissez les garçons tranquilles », a-t-il conclu.

L’Allemagne n’avait pas non plus réussi à gagner son premier match sous Klopp. Jeudi soir, il avait fait match nul 1-1 contre les Pays-Bas à la Johan Cruijff ArenA.

La semaine prochaine, l’Allemagne disputera encore deux matches de Ligue des nations. À domicile contre la Serbie puis à l’extérieur contre la Grèce. Le pays occupe actuellement la troisième place de son groupe.