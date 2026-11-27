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Le monde du football est en deuil : Juary est mort. L’ancien attaquant brésilien (photo Inter.it) s’est éteint dans son pays à l’âge de 67 ans.

Au cours de sa carrière, il a porté les maillots de Santos, d’Avellino, de l’Inter, d’Ascoli, de Cremonese et de Porto. C’est avec ce dernier club qu’il a été sacré champion d’Europe en 1987, lorsqu’il a inscrit le but de la victoire 2-1 après une remontée en finale de la Coupe des clubs champions européens face au Bayern Munich, après l’égalisation provisoire de l’Algérien Rabah Madjer, surnommé le talon d’Allah.

Sa célébration dansante près du poteau de corner reste inoubliable.

À la recherche d’un successeur à Gianluca De Ponti, idole des supporters cédée à la Sampdoria, Avellino l’a fait venir en Italie en l’achetant au club mexicain de Tecos en 1980, lors de la réouverture des frontières aux joueurs étrangers.

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« El Gringo » Sergio Clerici l’a recommandé à Vinicio. Le président mexicain a demandé à Juary de l’accompagner pour voir des joueurs qu’il pourrait acheter, avant de lui avouer dans l’avion qu’il l’avait vendu à une équipe italienne. Sibilia, alors président d’Avellino, l’a accueilli à l’aéroport en disant à ses dirigeants : « Je vous ai demandé un joueur et vous m’avez amené un gamin. » Voilà ce que signifiaient ses mots en dialecte campanien.

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Pourtant, l’année du tremblement de terre, il a réussi l’exploit de mener l’équipe d’Avellino au maintien, malgré une pénalité de 5 points au classement. On lui a même fait enregistrer un disque : « Sarà così, Juary Juary ».

Après deux saisons, Juary a rejoint l’Inter, qui l’avait toutefois recruté pour l’utiliser comme monnaie d’échange : le président du club, Ernesto Pellegrini, voulait Schachner, mais celui-ci est parti au Torino et Pellegrini a finalement gardé Juary. Ses difficultés à cohabiter avec Beccalossi et Muller ne l’ont pas aidé à trouver sa place dans l’équipe : « À Avellino, j’étais l’un des leurs ; à Milan, j’étais un joueur parmi d’autres », a-t-il déclaré. Après avoir marqué un but contre Catanzaro dans un San Siro enveloppé de brouillard, il a plaisanté : « Seuls l’arbitre et moi l’avons vu. »

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Il a alors reçu des appels de Carletto Mazzone, à Ascoli (« À Milan, je te vois triste, viens chez moi, je te ferai retrouver le sourire »), et d’Emiliano Mondonico, à Cemonese, qui a ensuite été relégué en Serie B.

Après avoir raccroché les crampons, Juary est revenu en Italie, où il a entraîné Banzi, Aversa Normanna et Sestri Levante.

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LES CONDOLÉANCES D’AVELLINO

L’U.S. Avellino 1912, attristé par l’annonce de la disparition de Jorge Juary dos Santos Filho, l’une des figures emblématiques du club, qui a disputé 34 matches et marqué 13 buts en Serie A sous le maillot d’Avellino, contribuant à deux maintiens lors des saisons 1980/81 et 1981/82, présente ses sincères condoléances à la famille de l’ancien joueur et entraîneur brésilien.

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L’ancien dirigeant d’Avellino, Pierpaolo Marino, écrit sur X : « Cher Juary, tu as été plus qu’un frère pour moi. Notre premier recrutement d’un joueur étranger. Chaque matin, tu m’envoyais tes messages de bénédiction, et j’étais heureux de savoir que tu étais là.

Aujourd’hui, le vide que tu laisses dans mon cœur est vraiment impossible à combler et, je t’en prie, continue à lancer tes bonbons dans le but adverse, même au paradis, comme nous le faisions avant les matches d’Avellino.

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Pour toujours avec moi, cher Jujù. »

LE MESSAGE DE L’INTER

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Le FC Internazionale Milano et toute la famille de l’Inter s’associent à la douleur suscitée par la disparition de Juary et, en lui rendant hommage, adressent leur soutien à sa famille.

Né à São João de Meriti en 1959 et formé au football à Santos, Juary Jorge dos Santos Filho est arrivé en Italie en 1980 pour porter le maillot d’Avellino.

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En 1982, il a rejoint l’Inter, avec lequel il a disputé la saison 1982/83 : 21 matches et 2 buts en championnat, un but en Coupe d’Italie et un en Coupe UEFA. Il a terminé avec un total de 36 matches et 4 buts, avant de partir à Ascoli, puis à Cremonese. En 1987, il a remporté la Coupe des clubs champions européens en inscrivant le but décisif en finale face au Bayern Munich.

Le club exprime son soutien à sa famille et à tous ses proches.

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L’HOMMAGE DE PORTO

Le FC Porto est en deuil après la disparition de Juary, ancien joueur et figure majeure de l’un des chapitres les plus glorieux de l’histoire du club. C’est l’attaquant brésilien qui a inscrit le but scellant la victoire 2-1 face au Bayern Munich en finale de la Coupe des clubs champions européens, un moment qui, le 27 mai 1987, a ouvert la voie au premier titre international de l’histoire du club.

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Lors de son passage au FC Porto, entre 1985 et 1988, Juary a remporté une Coupe des clubs champions européens, une Coupe intercontinentale, deux titres de champion national et une Coupe du Portugal, inscrivant définitivement son nom dans l’histoire du club.

L’image de sa célébration après le but qui a achevé la remontée en finale à Vienne restera gravée dans la mémoire de tous les supporters du FC Porto. C’est en grande partie grâce à Juary que le FC Porto a atteint les sommets du football européen et mondial.

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En ce moment de profonde douleur, le FC Porto présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Juary, et leur exprime son soutien ainsi que sa gratitude pour la contribution qu’il a apportée au club.

Adieu, Juary.