Le championnat Joy Elite des moins de 21 ans a vu briller tout un groupe de jeunes talents au cours du mois d'octobre, après qu'ils ont affiché un niveau remarquable sous le maillot de leurs clubs et contribué à l'obtention de résultats importants grâce à leurs buts décisifs et à leur présence offensive. Les noms de Moussa Adam, Abdulmajid Sharif, Daniel Al-Habib, Louai Al-Obaidi et Jefferson Ramos se sont ainsi distingués parmi les visages les plus marquants à suivre.

Moussa Adam : un nouveau doublé avec Al-Ahli

Moussa Adam a poursuivi son embellie avec Al-Ahli, après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 3-1 face à Damac, dans le cadre de la huitième journée, renforçant ainsi son compteur et confirmant son importance en pointe de l'attaque de son équipe.

Le joueur avait inscrit un autre doublé lors de la victoire 2-1 contre Al-Wehda au cours de la sixième journée, portant son total à six buts avant la rencontre face à Damac, selon les chiffres disponibles avant le match, pour atteindre huit buts après ce nouveau doublé.

Abdulmajid Sharif : une empreinte offensive avec Al-Taawoun

Abdulmajid Sharif a livré une prestation remarquable avec Al-Taawoun au cours du mois d'octobre et a laissé son empreinte lors de la large victoire 5-1 face à Al-Ettifaq, dans le cadre de la huitième journée, après avoir marqué un but précoce à la troisième minute, offrant à son équipe un avantage important en début de rencontre.

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La rencontre a été marquée par une performance collective d'Al-Taawoun, qui a imposé sa domination offensive et signé une large victoire, renforçant son capital au classement.

Daniel Al-Habib : un triplé exceptionnel avec Al-Feiha

Daniel Al-Habib a attiré les projecteurs après avoir inscrit trois buts (un triplé) lors de la victoire 3-0 d'Al-Feiha face à Al-Akhdoud à l'extérieur, dans le cadre de la huitième journée, se chargeant de l'ensemble des buts de son équipe lors du match.

Cette prestation a offert au joueur une présence marquante parmi les stars du mois, en conjuguant efficacité devant le but et sens du dénouement dans une rencontre qui s'est achevée par une nette victoire d'Al-Feiha.

Louai Al-Obaidi : un éclat remarquable sous le maillot d'Al-Hilal

Louai Al-Obaidi s'est distingué avec Al-Hilal au cours du mois, après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 face à Al-Feiha, dans le cadre de la septième journée, marquant ses deux buts aux 31e et 42e minutes, avant que Turki Al-Ghumail n'ajoute le troisième but à la 69e minute.

Le joueur avait déjà marqué quatre buts lors des rencontres face à Neom et Al-Jabalain, et il a également attiré l'attention lors de sa participation avec la sélection saoudienne des moins de 20 ans, après avoir fait trembler les filets face à la Russie et à l'Ouzbékistan lors du stage de l'équipe nationale.

Jefferson Ramos : une force offensive dans les rangs d'Al-Fateh

Jefferson Ramos s'est imposé parmi les noms offensifs les plus marquants d'Al-Fateh, après avoir inscrit quatre buts au cours des deux premières journées de la saison, dont un triplé lors de la victoire 6-0 face à Al-Ansar, en plus d'un but lors de la rencontre face à Al-Ahli.

Son total a atteint six buts avant le coup d'envoi de la huitième journée, confirmant sa capacité à faire la différence devant le but et le plaçant parmi les noms à suivre dans les compétitions du championnat Joy Elite des moins de 21 ans.

Ces noms reflètent la diversité des talents qui se sont révélés dans le championnat Joy au cours du mois d'octobre, entre des attaquants qui continuent de marquer et des joueurs qui tranchent les matchs par des touches décisives, à l'heure où le tournoi offre une occasion importante aux jeunes joueurs de prouver leurs qualités et de progresser vers des niveaux plus élevés dans leur carrière footballistique.