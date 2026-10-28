Le maintien de Michael Carrick à Old Trafford n'est plus une question de confiance, mais une question de temps. Après une réunion d'urgence à Carrington menée par Jason Wilcox et à laquelle Jim Ratcliffe a participé par visioconférence.

Manchester United s'est fixé un calendrier impitoyable : deux dernières rencontres face à Chelsea et Aston Villa, puis la trêve internationale de novembre comme « couperet » pour sceller le sort du technicien. C'est l'ultime chance, car en coulisses, la recherche d'un successeur a déjà commencé.

Le site britannique TEAMtalk rapporte, en citant des sources bien informées au sein de Manchester United, que la direction du club a établi un calendrier final pour trancher l'avenir du manager Michael Carrick, la trêve internationale de novembre étant désormais le moment décisif qui déterminera son maintien ou son départ.

Selon le site, United avait initialement fixé la trêve, qui débute le 9 novembre après le match face à Aston Villa, comme l'occasion idéale d'évaluer la situation de Carrick. Mais le net recul du niveau de l'équipe et de ses résultats ces derniers temps a précipité les interrogations et poussé la direction à tenir une réunion décisive de manière anticipée.

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La réunion décisive de Carrington

Les sources ont appris que la direction supérieure du club s'est réunie au centre d'entraînement de Carrington lundi dernier pour discuter de la situation dégradée. Les discussions ont été menées par le directeur sportif Jason Wilcox, en présence du directeur général Omar Berrada et du responsable du recrutement Christopher Vivell, tandis que le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe s'est joint aux débats par visioconférence.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une évaluation continue que le club mène sur ses options, après avoir déjà procédé à une étude approfondie des candidats potentiels pour succéder à Carrick en cas de décision de limogeage.

Eddie Howe, le candidat le plus en vue

Les informations indiquent qu'Eddie Howe, l'ancien entraîneur de Newcastle United, est le candidat favori de Wilcox et l'option la plus en vue actuellement si le club décide de procéder au changement. Les sources ont confirmé que la compensation financière ne constituerait pas un obstacle à la nomination de Howe si United décidait d'aller de l'avant.

De son côté, Christopher Vivell pousse fortement pour la nomination de l'Allemand Julian Nagelsmann, tandis que les bénéfices potentiels d'une nomination de l'Italien Antonio Conte ont été perçus dans les couloirs du club.

Pourquoi le limogeage n'a-t-il pas eu lieu maintenant ?

Malgré tout cela, Manchester United a décidé de maintenir Carrick à la tête de l'équipe pour le prochain match contre Chelsea, et il est probable qu'il poursuive également face à Aston Villa.

Cette décision s'explique par deux raisons principales : d'abord, la volonté du club d'éviter de nommer un entraîneur intérimaire pour une longue période, United tenant à éviter tout arrangement à court terme.

Ensuite, le soutien personnel important dont bénéficie Carrick de la part de Wilcox lui-même, qui a été une figure centrale dans sa nomination et ne lui souhaite rien de plus que la réussite et de s'imposer comme une solution à long terme.

Mais ce soutien, comme le confirment les sources, ne peut pas prévaloir indéfiniment sur les exigences du poste.

Les sources ont affirmé que le maintien du soutien du club à Carrick à l'heure actuelle ne signifie pas la garantie de son maintien après ces deux matches, son poste faisant toujours l'objet d'un débat animé, les résultats et les performances étant désormais déterminants.

Alors qu'une dernière chance lui a été accordée pour obtenir une réaction positive, les sources au sein du club reconnaissent que le changement demeure l'hypothèse la plus probable, et que la trêve internationale de novembre offrira l'occasion idéale de prendre la décision et de nommer un successeur permanent, si aucune amélioration radicale ne survient face à Chelsea et Villa.



