José Mourinho a évoqué, dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, plusieurs événements du monde du football. Il revient notamment sur ses retrouvailles à venir avec son ancien club, l’AS Rome, sur la situation judiciaire de Manchester City et sur ses relations avec les arbitres.

Interrogé sur l’affaire visant Manchester City, Mourinho a réagi avec un sourire et une pointe d’ironie pour souligner la lenteur de la procédure. « Je préfère en rire un peu, parce que je pense que cela va finir par se terminer. »

« Mais nous deux, a lancé Mourinho au journaliste Ivan Zazzaroni, qui avons la soixantaine, devons avoir la chance d’être encore là quand le verdict définitif tombera. Maintenant, un verdict va tomber, puis il y aura encore un appel... »

Le Portugais attribue sa relation compliquée avec le monde arbitral à la malchance d’avoir connu, dans les clubs où il est passé, des périodes coïncidant avec des affaires suspectes et/ou condamnées.

Ainsi, il a été l’entraîneur de Chelsea, Manchester United et Tottenham Hotspur à l’époque où Manchester City a enfreint 114 règles financières. Après son départ de Fenerbahçe en 2025, Ferhat Gündogdu, président de la Commission centrale des arbitres (MHK), a été arrêté avec six autres hauts responsables.

Entre 2010 et 2013, Mourinho a également été l’entraîneur du Real Madrid. Entre 2001 et 2018, Barcelone a versé environ 7,3 à 8,4 millions d’euros à des sociétés liées au président du syndicat des arbitres : Enrique Negreira.

L’affaire Negreira est plus actuelle que jamais. Le Real Madrid a remis à l’UEFA un rapport de 50 000 pages il y a une semaine et souhaite que neuf titres de champion soient retirés à son grand rival catalan. « Je suis arrivé au Real Madrid et j’ai vécu les grandes années de Negreira », poursuit Mourinho.

« Personne ne le savait, mais nous l’avons vécu. Je suis ensuite parti, et maintenant c’est connu. Mais en Turquie, le grand scandale... Ce genre de situations arrivait plus souvent », a déclaré Mourinho, revenu l’été dernier au Real Madrid. Le club madrilène a The Special One arraché à Benfica.

Mourinho avait auparavant aussi travaillé à l’AS Rome, avec laquelle il a remporté la Conference League aux dépens de Feyenoord. Le 14 octobre, le Real Madrid se rendra à Rome. « Le jour de mon arrivée, des milliers de personnes étaient là pour m’accueillir, alors que je n’avais encore rien fait. »

« Je ne méritais pas cela, mais c’est ça, Rome. » Sous Mourinho, la Roma est passée tout près d’un nouveau titre européen. La finale de la Ligue Europa en 2023 s’est toutefois terminée par une défaite aux tirs au but contre Séville. Après la rencontre, la Roma et Mourinho ont eu le sentiment d’avoir été énormément lésés par un penalty non accordé après une main.

Mourinho s’en est complètement pris à l’arbitre Anthony Taylor, qui a été intimidé à l’aéroport de Budapest par des supporters de la Roma avant son départ. « Ma responsabilité concerne uniquement ce qui s’est passé dans le tunnel avec l’arbitre, pas ce qui s’est passé à l’aéroport », affirme-t-il.

L’accrochage entre Mourinho et Taylor a détérioré sa relation avec les propriétaires de la Roma, avec lesquels il a eu un profond désaccord au sujet de son incident avec Taylor. « J’en ai payé le prix dans ma relation avec les propriétaires, qui avaient un profil différent du mien et une autre approche de cette finale », dit-il.

« La finale était terminée, nous sommes partis en vacances et quand je suis revenu, j’étais déjà mort. J’ai été détruit par l’UEFA, qui m’a fait payer pour quelque chose dont je n’étais pas responsable », conclut Mourinho.



