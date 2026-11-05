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Jose Mourinho a livré un éclairage fascinant sur sa manière de gérer la superstar du Real Madrid Vinicius Junior après leur victoire en Ligue des champions contre l’AEK Athènes. Le technicien portugais a expliqué qu’il privilégie généralement la douceur, mais n’hésite pas à faire preuve de fermeté lorsque c’est nécessaire.

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Une victoire européenne obtenue de haute lutte

Madrid a décroché une victoire 3-2 face à l’AEK Athènes lors de la quatrième journée de la Ligue des champions. Après ce succès disputé à l’OPAP Arena, Mourinho s’est exprimé devant les médias, livrant un éclairage intéressant sur la performance d’ensemble de son équipe et sur sa manière de gérer ses joueurs individuellement.

Mourinho sur sa gestion de Vinicius

L’explication donnée par Mourinho sur sa façon de gérer l’ailier brésilien Vinicius a été le point le plus marquant de sa conférence de presse d’après-match. Interrogé sur le fait de savoir s’il se montre ferme ou conciliant avec le talentueux attaquant, Mourinho a détaillé sa méthode.

« Si je devais donner un pourcentage, je dirais que, jusqu’ici, c’est 80 % avec la main droite (la manière douce) et 20 % avec la gauche (la manière ferme) », a expliqué Mourinho sur le site officiel du club.

Trouver l’équilibre au sein de l’effectif

Mourinho a également donné des précisions sur son dispositif tactique, notamment sur la polyvalence remarquable de Yan Diomande sur le front de l’attaque du Real Madrid. Il a indiqué que Diomande avait été recruté dans la capitale espagnole précisément pour évoluer sur les deux ailes, ce qui permet des permutations en attaque avec Vinicius.

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« Vinícius n’a rien provoqué, a reconnu Mourinho. Diomande arrive au Real Madrid davantage pour être un joueur capable d’évoluer sur les deux ailes que sur une seule. Cela ne dérange absolument pas Diomande. Il joue avec des caractéristiques différentes, mais évoluer à droite ou à gauche ne change rien pour lui. »

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« Vini a livré un match tout à fait correct, pas extraordinaire, mais l’équipe non plus n’a pas livré un match extraordinaire. L’équipe a disputé un match difficile, sérieux, et Vinícius, dans cette optique, a très bien joué. Évidemment, lorsqu’il faut procéder à des changements dans un match dont le résultat reste incertain, je dois penser au résultat, mais aussi un peu à Valence : faire sortir Diomande et non Vinícius ; faire sortir Bernardo [Silva] et non [Eduardp] Camavinga, parce que Tchouameni jouera à Valence. En procédant à certains changements, j’ai aussi tenu compte du match que nous avons samedi. »

Cap sur le déplacement à Valence

Madrid va désormais se reconcentrer sur le championnat et préparer une rencontre importante de Liga. L’équipe de Mourinho doit se rendre à Mestalla pour affronter Valence ce samedi.