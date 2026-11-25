Partager Suivez GOAL sur Google

À seulement 24 heures de la rencontre face à Al-Kholood en Roshn Saudi League, José Gomes, entraîneur d'Al-Khaleej, a mis les points sur les i en affirmant qu'un match qui paraît facile sur le papier peut se transformer en véritable piège si la concentration fait défaut.

Publicité

Le technicien portugais, qui connaît bien la Roshn Saudi League, s'est exprimé lors de la conférence de presse d'avant-match tenue mercredi, en amont de la rencontre de la 13e journée, sur un ton prudent mais empreint de confiance, assurant que son équipe était parfaitement prête à revenir en force après la trêve internationale.

« Chaque match en championnat saoudien est difficile par nature. Al-Kholood compte un groupe de jeunes joueurs de qualité, c'est une équipe solide qui affiche une grande condition physique grâce à la faible moyenne d'âge de son effectif », a déclaré José Gomes.

Cet avertissement ne tombe pas du ciel. Al-Kholood mise sur l'envie, la vitesse et le pressing haut, un style qui épuise tout adversaire qui n'entre pas dans le match pleinement concentré, physiquement comme mentalement. José Gomes a donc demandé à ses joueurs d'être vigilants dès la première minute et de ne laisser aucune occasion à l'adversaire d'imposer son rythme.

Interrogé sur l'impact de la trêve internationale sur la préparation de son équipe, le technicien portugais s'est montré réaliste, soulignant que cette pause n'avait pas profité qu'à son équipe, mais à tous les clubs sans exception.

Publicité Publicité

« La trêve a concerné tous les clubs sans exception. Le seul bénéfice de ces périodes, c'est le retour des joueurs blessés, et nous sommes aujourd'hui dans une situation idéale, avec un effectif au complet et parfaitement prêt », a-t-il ajouté.

Related Topics

Prochains matchs ALK Saudi Pro League 07:15 ALK

Cet effectif au complet offre à José Gomes davantage de choix et lui permet de mettre en œuvre ses nouvelles idées lors de la prochaine phase, après avoir atteint ces dernières semaines l'objectif le plus important : prendre des points.

L'entraîneur d'Al-Khaleej a révélé un net changement dans son approche tactique : « Ces derniers temps, je me suis concentré sur un style de jeu qui nous garantissait de prendre des points, indépendamment de toute autre considération. Désormais, nous allons travailler à améliorer le niveau de jeu et à renforcer la puissance offensive de l'équipe. »

Publicité

Par ces mots, José Gomes a envoyé un message clair aux supporters d'Al-Khaleej : la suite sera plus audacieuse et plus spectaculaire, et l'équipe ne se contentera pas de défendre et de prendre des points, elle cherchera à imposer sa personnalité offensive.

Évoquant l'évolution du football saoudien, José Gomes n'a pas caché sa grande admiration pour le niveau atteint par la Roshn Saudi League, soulignant qu'elle réunit désormais une élite parmi les meilleurs joueurs du monde et des joueurs très expérimentés.

Publicité

Le technicien portugais a également fait remarquer : « La force du championnat et sa grande qualité technique ont aussi attiré de grands entraîneurs, venus travailler ici. »

Mais le moment le plus émouvant de la conférence est survenu lorsque José Gomes a abordé la situation de son compatriote Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, exprimant son mécontentement quant à la manière dont sa carrière internationale s'est achevée.

Publicité

« La situation de Ronaldo avec la sélection a été étrange et floue pour tout le monde. Il y a eu quelques erreurs dans la surface de réparation, mais Ronaldo reste le meilleur joueur du Portugal, il est toujours capable de transformer n'importe quelle occasion en but », a-t-il expliqué.

José Gomes a conclu par des mots émouvants : « En tant que Portugais, j'ai vécu ces 23 dernières années à l'ère de Ronaldo en sélection. Pendant cette période, nous avons été plus efficaces et nous avons remporté l'Euro et la Ligue des nations à deux reprises. Je ne suis pas content de son départ, j'aurais aimé qu'il continue sous le maillot du Portugal. »