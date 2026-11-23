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Jorthy Mokio a donné de ses nouvelles sur Instagram. Le milieu de terrain congolais de l’Ajax a reçu un violent coup de pied dimanche après-midi face à l’ADO Den Haag et a quitté le terrain en boitant, mais son message devrait rassurer les supporters de l’Ajax.

Vers la fin d’un match qui s’était jusque-là déroulé dans une ambiance sereine, le joueur de l’ADO Sekou Sylla a soudainement asséné un violent coup de pied au milieu de terrain de l’Ajax.

Mokio a dû recevoir des soins après ce geste et quitter le terrain avec de l’aide. Son entraîneur, Míchel Sánchez, s’inquiétait pour lui.

« Il passera des examens aujourd’hui (dimanche, ndlr). Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l’instant, mais ça n’avait pas l’air bon », a déclaré l’Espagnol en conférence de presse après le match.

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Sur Instagram, Mokio a donné une première nouvelle de sa blessure. « Un petit contretemps, un grand retour », a écrit le jeune joueur sur ses réseaux sociaux.

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Mokio veut ainsi dire : « Un petit contretemps, mais je reviendrai plus fort. » La nature exacte de sa blessure reste inconnue. Elle semble toutefois légère.

Avant de se blesser dimanche, Mokio avait marqué pour le club d’Amsterdam. Servi par Davy Klaassen, il a conclu avec sang-froid pour porter le score à 2-0 en faveur de l’Ajax.

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Jeudi prochain, l’Ajax affrontera le FC Thoune à la Johan Cruijff ArenA, avant le Klassieker prévu ce week-end à De Kuip.