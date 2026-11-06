Jorge Jesus est longuement revenu vendredi après-midi sur le départ de Cristiano Ronaldo de l’équipe nationale du Portugal. Le sélectionneur estime n’avoir rien à se reprocher.

Jeudi après-midi, Ronaldo a annoncé soudainement, dans une vidéo, qu’il ne jouerait plus pour l’équipe nationale du Portugal. Il figurait pourtant sur la liste des joueurs susceptibles d’être sélectionnés.

Des tensions étaient apparues entre Jesus et Ronaldo lors de la dernière période de transferts. Ce dernier n’était initialement pas censé jouer contre la Norvège, mais on lui avait demandé de s’échauffer. Quand il n’est finalement pas entré en jeu, le quintuple lauréat du Ballon d’Or l’a mal pris.

Ronaldo a pris son jet privé et décidé de quitter immédiatement le camp d’entraînement du Portugal. Il a écopé d’une amende de 255 euros et semblait devoir être « normalement » disponible pour les prochains matches de Ligue des nations.

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Mais jeudi matin, il est soudain apparu que Ronaldo ne jouerait plus jamais pour le Portugal. La nouvelle a également surpris Jesus. « Je l’ai appris au moment où nous l’avons tous appris. On me l’a annoncé précisément hier, comme vous tous l’avez entendu, après la vidéo qu’il a faite… Jusqu’à ce moment-là, je n’en savais rien. Il jouait, il marquait des buts, il faisait partie des joueurs de ma sélection. »

Jesus estime n’avoir rien à se reprocher. « Je ne me sens en rien coupable de son départ. Peut-être ai-je précipité les choses, mais ce n’est pas ma faute. Il avait en tête que cela arriverait, que ce soit avec cette sélection ou une autre plus tard. Je respecte sa décision. J’ai noué une solide amitié avec lui au cours de cette année et demie. »

« Je ne changerais rien. Absolument rien. Parce que j’ai pris une décision d’entraîneur. Une décision en pensant à mon équipe, l’équipe du Portugal. Je sais que je n’ai rien fait pour provoquer cela. »

« Ce qui s’est passé par le passé ne m’intéresse pas. Bien sûr, je pensais qu’il reviendrait. Bien sûr, je pensais que je le convoquerais, que je parlerais avec lui, mais je dois le respecter. Il a décidé qu’il était temps de quitter la sélection. Tôt ou tard, cela devait arriver. Il a estimé que c’était le meilleur moment pour arrêter et il faut le respecter », a-t-il conclu.