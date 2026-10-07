Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, affirme ne pas avoir « lu » la lettre de Cristiano Ronaldo, comme il l’a confié tard mardi soir à des journalistes massés devant son domicile.

À son arrivée chez lui mardi soir, Jesus a été attendu par une nuée de journalistes. Ils lui ont demandé une réaction au très long communiqué que Ronaldo avait rédigé en fin d’après-midi.

Le communiqué de Ronaldo disait ceci : « Le sélectionneur m’a demandé si je voulais jouer contre la Norvège. Cela sortait de mon plan de récupération et d’entraînement, mais j’ai bien sûr dit oui. Il m’a répondu que je devais me préparer, car j’allais jouer trente minutes. » Ronaldo a commencé son échauffement dès la mi-temps, mais n’est pas entré en jeu. « Le sélectionneur n’avait pas tenu parole avec moi. »

Après la rencontre, Ronaldo n’a pas remercié les supporters qui avaient fait le déplacement. « C’était une erreur de ma part et cela n’aurait pas dû arriver. Je présente mes excuses aux Portugais qui nous ont soutenus là-bas avec tant d’intensité. » Deux jours plus tard, une discussion a eu lieu selon lui avec Jesus et Simão Coutinho, directeur sportif d’Al Nassr. Ronaldo a affirmé qu’il avait été convenu que Jesus reconnaîtrait lors de sa conférence de presse que Ronaldo n’avait jamais lui-même demandé du temps de jeu et que c’était une erreur de l’avoir fait s’échauffer sans le faire entrer.

Selon Ronaldo, cela ne s’est guère vérifié. « L’attitude n’avait rien à voir avec notre réunion. J’ai entendu des expressions et une agressivité qui, à mon avis, ne sont pas méritées. » Pour le quintuple Ballon d’Or, la limite était alors atteinte. « C’était la deuxième fois qu’il ne tenait pas la parole avec moi. » Ronaldo a ensuite pris ses affaires et quitté le stage.





Ronaldo a lui-même assumé la responsabilité de cette décision. « Je dois présenter mes excuses à mes coéquipiers pour avoir quitté le stage. Malgré la rupture totale de confiance dans la parole du sélectionneur, je n’aurais pas dû le faire. » Il estime même que la Fédération portugaise de football doit le sanctionner. « Il ne doit y avoir aucune circonstance atténuante. Je ne suis pas un joueur comme les autres, je suis le capitaine, et c’est justement une circonstance aggravante. »

Il n’est pourtant pas question d’un adieu définitif. Ronaldo a promis qu’il y aurait plus tard le temps pour « un ou plusieurs matches d’adieu », mais il veut pour l’instant continuer à se battre pour le Portugal. « Si je suis physiquement apte, que je joue dans mon club et que, je l’espère, je marque des buts, alors, après avoir purgé la suspension qui me sera infligée, je serai disponible pour lutter et gagner avec notre équipe nationale. » Il a conclu sa déclaration par ces mots : « C’est, croyez-moi, la pure vérité. »

Jesus a assuré mardi soir ne même pas avoir lu le communiqué de Ronaldo. « J’étais au match du Portugal Espoirs (contre la Tchéquie, victoire 2-0, NDLR). Je n’ai pas eu le temps », a-t-il déclaré. « Maintenant, j’ai le temps de lire le communiqué. »