Jordi Cruyff refuse de donner publiquement son avis sur Abdellah Ouazane, qui s’impose cette saison à l’Ajax. L’ailier, dont la progression est rapide, est évoqué lundi dans Rondo, l’émission de Ziggo Sport.

« Nous devons être très heureux qu’il soit ici. Laissons-le progresser pendant quelques années, devenir plus fort et meilleur. Car nous voyons déjà des gestes de classe, mais aussi beaucoup de moments où il montre qu’il a encore des progrès à faire. Il joue encore de manière trop insouciante », estime Theo Janssen, qui porte un regard critique sur Ouazane.

« C’est son âge », intervient Cruyff. « C’est un processus que nous traversons tous. » Le dirigeant de l’Ajax répond ensuite à la question de savoir si le club travaille déjà à un nouveau contrat pour l’attaquant, lié au club d’Amsterdam jusqu’à la mi-2028.

« Je n’ai pas le droit d’en parler. Il est mineur, donc je ne peux rien dire à ce sujet. Il a du talent. Mais tous les compliments le rendent plus cher, alors je ne dis rien », plaisante Cruyff.

Le présentateur Wytse van der Goot demande à Cruyff s’il parle souvent des joueurs avec Míchel Sánchez. « C’est lui qui décide de la composition de l’équipe, je dois le respecter. Et si nous voulons recruter un joueur, nous rédigeons un rapport ensemble. Tout se fait donc en commun. »

« Je ne décide pas de la composition de l’équipe. En revanche, je peux participer aux discussions sur la stratégie. Si vous avez un bon jeune joueur capable de franchir un cap, il ne faut pas engager un autre joueur pour une longue durée. Sinon, vous lui barrez la route. C’est davantage sur ce genre de questions que j’interviens », souligne le directeur technique de l’Ajax.

Van der Goot évoque ensuite la volonté de l’Ajax de recruter un ailier gauche pendant la trêve hivernale. « Je ne suis pas très populaire auprès de la presse, je pense. Je travaille pour l’Ajax et je ne veux pas alerter les autres clubs. Chaque information qui sort ne fait que compliquer le recrutement d’un joueur. »