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Jordi Cruijff adresse un message sans concession à Sean Steur après son départ de l'Ajax

Ajax
Newcastle
S. Steur

Jordi Cruijff a rappelé avec fermeté que les joueurs de l'Ajax ne doivent pas réclamer du temps de jeu, comme il l'a indiqué au Volkskrant. Mercredi, le directeur technique a commenté le départ de Sean Steur vers Newcastle United.

Mardi matin, l’Algemeen Dagblad a soudainement annoncé le transfert de Steur à Newcastle United. Le milieu de terrain rapporte 27 millions d’euros à l’Ajax.

Âgé de seulement dix-huit ans, le milieu de terrain quitte donc très vite l’Ajax. Un départ qui n’inquiète guère Cruijff, comme il l’a expliqué au journaliste Willem Vissers : « C’est le terrain qui décide si quelqu’un joue. Pas un père ni un agent. »

Cruijff confirme ainsi les informations précédemment relayées par Sky Sports et De Telegraaf. Steur réclamait une place de titulaire garantie à l’Ajax, mais le club amstellodamois ne pouvait pas la lui promettre.

Le joueur et son entourage ont donc cherché une issue ailleurs et ont choisi Newcastle United. Il lui faudra faire oublier Sandro Tonali, transféré pour 115 millions d’euros.

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Steur a disputé 26 matchs avec l’équipe première de l’Ajax et inscrit un seul but, lors du « Klassieker » contre Feyenoord (1-1).

À Newcastle, il retrouvera son compatriote Sven Botman, lui aussi formé à l’Ajax.

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