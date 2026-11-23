Partager Suivez GOAL sur Google

La pression monte sur le Paris Saint-Germain avant le mercato d'hiver, après un nouveau coup dur pour son secteur offensif, alors que le club continue de suivre plusieurs ailiers en vue en Europe.

Publicité

L'entraîneur Luis Enrique a encaissé un coup dur avec la blessure de Désiré Doué, victime samedi d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il sera opéré avant la fin du mois et manquera le reste de la saison. L'équipe avait déjà perdu le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia pour la même raison le 21 octobre dernier, ce qui signifie que deux de ses principaux éléments sur les ailes seront absents jusqu'à la fin de la saison.

Ces deux blessures placent la direction parisienne face à plusieurs options pour combler ce manque : recourir au « joker », qui permet de recruter un joueur évoluant actuellement en première ou en deuxième division française, ou attendre l'ouverture du mercato d'hiver en janvier prochain, ce qui élargirait l'éventail de solutions à la disposition du club.

À lire aussi : Vidéo, penalty controversé : Al-Buraikan au rendez-vous, Toney refuse le cadeau d'Al-Shamal

Luis Enrique a évoqué la blessure de Doué en ces termes : « C'est une situation difficile, mais c'est la vie des joueurs professionnels. Nous avons encore des options sur le marché des transferts, mais je n'aime pas voir mes joueurs blessés. Quand je pense à la mentalité de Désiré Doué, je sais qu'il reviendra deux fois plus fort, plus fort que jamais. Je ne suis pas inquiet, ce sont des choses que tout footballeur doit surmonter. »

Publicité Publicité

Le technicien espagnol ne dispose pour l'instant que d'options limitées sur les ailes d'ici le mercato d'hiver : Mika Godts, Quentin Ndjantou et Maghnes Akliouche. Il peut aussi replacer Ferran Torres et Ousmane Dembélé à leurs postes d'origine, après les avoir utilisés en pointe faute d'un véritable avant-centre au profil classique.

Related Topics

Abdessamad Ezzalzouli fait partie des noms suivis depuis un moment par le Paris Saint-Germain, même si sa prestation lors du dernier derby andalou face à Séville a été en deçà de son niveau habituel, hormis sa participation au but d'Antony qui a permis au Real Betis de mener 2-0. L'ailier marocain réalise néanmoins un bon début de saison, avec 4 buts et une passe décisive en 13 matchs.

À lire aussi : « Plus de 90 % » : un ancien du Real critique le choix de Flick face à Villarreal

Publicité

Ces chiffres s'inscrivent dans la continuité de la saison dernière, au cours de laquelle Ezzalzouli a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives en 43 matchs. Il avait également marqué 9 buts et adressé 5 passes décisives en 49 matchs lors de la saison 2024-2025. Sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros, dont 84 % reviendraient au Real Betis et 16 % au FC Barcelone, soit 9,6 millions d'euros.

Malgré l'intérêt parisien pour le joueur, son ancien agent, le Real Betis et son nouveau conseiller ont démenti par le passé tout contact ou toute volonté d'Ezzalzouli de quitter le club espagnol. Mais la nouvelle situation à laquelle fait face le club français pourrait relancer le dossier, alors que d'autres développements concernent le joueur : selon le quotidien Marca, le Tribunal arbitral du sport a condamné Ezzalzouli à verser plus de 230 000 euros à ses anciens représentants pour avoir rompu son contrat avec eux sans motif valable.

Publicité

Autre option : et si le Betis refusait de laisser Ezzalzouli au PSG ?

Le quotidien français L'Équipe explique que l'autre option, la plus rapide, susceptible de figurer dans les plans parisiens est le joker prévu par le règlement du championnat de France. Celui-ci permet aux clubs de recruter un joueur en dehors des deux fenêtres de transferts habituelles, à condition qu'il soit titulaire d'une licence dans un club français, en première ou en deuxième division. Le Paris Saint-Germain pourrait ainsi chercher une solution locale sans attendre janvier. Il existe aussi la possibilité de recruter un joueur via un « joker médical » dans certains cas exceptionnels, notamment le décès ou la blessure grave du gardien de but ou de sa doublure, ou encore la blessure d'un joueur en sélection avec l'équipe de France, sous certaines conditions médicales et réglementaires. Par conséquent, la blessure de Doué ne donne pas au PSG le droit de recruter un joueur étranger comme Ezzalzouli par ce mécanisme, et son arrivée reste donc liée à l'ouverture du mercato d'hiver.

À lire aussi : La malédiction Mbappé frappe Yamal, un record historique catastrophique et Raphinha en paie le prix