John van den Brom opte de nouveau pour Daan Rots à un « nouveau poste » au FC Twente

Le FC Twente affronte le FK Qarabag jeudi soir lors du match aller des barrages de la Conference League. John van den Brom a désormais dévoilé la composition des Tukkers.

Lars Unnerstall conserve sa place dans les buts des Tukkers. La défense du FC Twente se compose, de droite à gauche, de Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad et Aske Adelgaard.

Ramiz Zerrouki devra assurer l’équilibre au milieu de terrain, avec l’aide de Daouda Weidmann à ses côtés. Le Français réalise un excellent début de saison, avec deux buts et deux passes décisives en quatre matches.

Marko Pjaca, Daan Rots et Sondre Ørjasæter sont les éléments les plus offensifs du milieu de terrain de Twente, Rots, à l’origine un ailier, évoluant de nouveau en « numéro dix ». Wout Weghorst occupera jeudi soir la pointe de l’attaque à la Grolsch Veste.

Composition du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard ; Zerrouki, Weidmann ; Pjaca, Rots, Ørjasæter ; Weghorst