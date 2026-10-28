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John Obi Mikel a exhorté Manchester United à confier « les p***** de clés » à Unai Emery et à lui offrir un chéquier sans limite pour le convaincre de quitter Aston Villa. L’ancien milieu de Chelsea préférerait Emery à Eddie Howe et Julian Nagelsmann, les deux noms les plus souvent associés au poste. Michael Carrick reste pourtant aux commandes, malgré la 16e place à laquelle il a laissé Manchester United en Premier League.

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Mikel préfère Emery à Howe et Nagelsmann

Emery fait partie des noms évoqués pour le poste d’entraîneur à Old Trafford, aux côtés de Fabian Hurzeler, Antonio Conte, Howe et Nagelsmann. Manchester United devait entamer cette semaine la recherche de son prochain entraîneur après que la dernière défaite de Carrick a laissé le club à la 16e place du classement. Mais si son avenir a fait l’objet de discussions, il reste en poste.

Carrick a dirigé l’entraînement mardi et sera sur le banc samedi pour le déplacement à Chelsea. Si Manchester United décide toutefois de changer d’entraîneur, Mikel estime qu’il devrait écarter Howe et Nagelsmann au profit d’Emery.

Mikel veut que Manchester United reparte de zéro

Sur The Obi One Podcast, Mikel a clairement indiqué qu’il ne choisirait aucun des deux. Il a déclaré : « Aucun des deux. Je choisirais Unai Emery. Je ne pense pas qu’il quittera [Aston Villa], mais écoutez, si vous lui donnez les p***** de clés… »

« Si vous lui donnez un chèque en blanc et que vous lui dites : “Écoute, Unai, nous ne voulons plus suivre cette voie, nous sommes fatigués, les supporters en ont assez de ce qui se passe au club. Nous voulons repartir de zéro et nous pensons que tu es l’homme de la situation.” »

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Emery reste attaché au projet d’Aston Villa

L’arrivée d’Emery à Old Trafford paraît toutefois peu probable. Sky Sports a récemment rapporté : « D’après ce qu’on nous a dit, Emery reste attaché au projet d’Aston Villa. » Cette information est arrivée après que Jamie Carragher a déclaré, comme Mikel, qu’il estimait qu’Emery serait le meilleur choix pour Manchester United.

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Carragher a déclaré : « C’est un entraîneur auquel je pense quand il est question de Manchester United. Je pense qu’Emery est le meilleur entraîneur de Premier League. Mais il y a une chose qui me travaille à son sujet. Oui, son palmarès en Ligue Europa est incroyable, mais quelqu’un qui a autant de succès veut sûrement aussi se faire un nom en Ligue des champions. Il veut remporter la Ligue des champions. Il ne le fera pas à Aston Villa. Il a vécu deux expériences qui ne se sont pas particulièrement bien passées pour lui, au Paris Saint-Germain et à Arsenal. Et je me dis qu’il doit sûrement vouloir cette occasion de faire ses preuves dans un véritable géant du football. Désolé, supporters de Villa. »

Carrick face au test de Chelsea, son avenir en suspens

Pour l’instant, Carrick reste aux commandes et dirigera Manchester United samedi lors du déplacement à Stamford Bridge.

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Un autre résultat préjudiciable pourrait contraindre la direction à agir, mais convaincre Emery de quitter Villa Park s’annonce très difficile.



