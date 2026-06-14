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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traduit par

John McGinn offre une victoire précieuse à l’Écosse face à une vaillante équipe haïtienne

Haïti vs Écosse
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L’Écosse a remporté de justesse son match décisif du groupe C face à Haïti. Une frappe puissante de John McGinn en première mi-temps a fait la différence à Foxborough : 0-1. Malgré une prestation mitigée, les Écossais prennent la tête d’une poule qui compte aussi le Maroc et le Brésil. Avec trois points, la « Tartan Army » est en bonne position pour atteindre la phase à élimination directe.

Haïti, avec Carlens Arcus (ex-Vitesse) et Ruben Providence (Almere City) titulaires, a abordé la rencontre sans complexe et s’est rapidement présenté à plusieurs reprises devant le but d’Angus Gunn, sans toutefois contraindre le gardien écossais à la parade.

Peu à peu, toutefois, l’Écosse a imposé sa supériorité offensive. Ben Gannon-Doak, très créatif, a souvent percé le rideau haïtien, sans que le score ne bouge, Scott McTominay voyant même sa frappe heurter le poteau.

Après une demi-heure de jeu, les Écossais ont finalement ouvert le score : Gannon-Doak a adressé un centre précis à Ché Adams, dont la tentative a été repoussée. Le rebond est revenu sur McGinn, dont la frappe déviée a fini au fond des filets (0-1).

Malgré ce coup dur, les Grenadiers ont poursuivi leurs efforts offensifs avec enthousiasme, mais le duo d’attaquants Wilson Isidor-Frantzdy Pierrot n’a guère été mis en valeur. Les Écossais ont traversé quelques moments chauds avant de rejoindre les vestiaires avec leur avantage intact.

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La seconde période, pauvre en occasions, n’a pas offert de frissons mémorables : les Écossais, favoris, se sont contentés de gérer leur avantage sans chercher à doubler la mise, tandis que les Haïtiens, malgré leur abattage, ne parvenaient pas à se créer de véritables opportunités.

Il est souvent question d’une occasion en or, et elle survint à une dizaine de minutes du terme : Pierrot se présenta seul face au but, mais sa tête, sans opposition, passa à côté des cages de Gunn.

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