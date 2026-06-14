L’Écosse a remporté de justesse son match décisif du groupe C face à Haïti. Une frappe puissante de John McGinn en première mi-temps a fait la différence à Foxborough : 0-1. Malgré une prestation mitigée, les Écossais prennent la tête d’une poule qui compte aussi le Maroc et le Brésil. Avec trois points, la « Tartan Army » est en bonne position pour atteindre la phase à élimination directe.

Haïti, avec Carlens Arcus (ex-Vitesse) et Ruben Providence (Almere City) titulaires, a abordé la rencontre sans complexe et s’est rapidement présenté à plusieurs reprises devant le but d’Angus Gunn, sans toutefois contraindre le gardien écossais à la parade.

Peu à peu, toutefois, l’Écosse a imposé sa supériorité offensive. Ben Gannon-Doak, très créatif, a souvent percé le rideau haïtien, sans que le score ne bouge, Scott McTominay voyant même sa frappe heurter le poteau.

Après une demi-heure de jeu, les Écossais ont finalement ouvert le score : Gannon-Doak a adressé un centre précis à Ché Adams, dont la tentative a été repoussée. Le rebond est revenu sur McGinn, dont la frappe déviée a fini au fond des filets (0-1).

Malgré ce coup dur, les Grenadiers ont poursuivi leurs efforts offensifs avec enthousiasme, mais le duo d’attaquants Wilson Isidor-Frantzdy Pierrot n’a guère été mis en valeur. Les Écossais ont traversé quelques moments chauds avant de rejoindre les vestiaires avec leur avantage intact.

La seconde période, pauvre en occasions, n’a pas offert de frissons mémorables : les Écossais, favoris, se sont contentés de gérer leur avantage sans chercher à doubler la mise, tandis que les Haïtiens, malgré leur abattage, ne parvenaient pas à se créer de véritables opportunités.

Il est souvent question d’une occasion en or, et elle survint à une dizaine de minutes du terme : Pierrot se présenta seul face au but, mais sa tête, sans opposition, passa à côté des cages de Gunn.