John Heitinga dit résolument « non » à un retour comme entraîneur principal dans le football professionnel

John Heitinga ne sera pas le nouvel entraîneur du PEC Zwolle, rapporte De Stentor mercredi matin. Le quotidien régional indique que Jaap Stam peut lui aussi être écarté.

Le PEC Zwolle a décidé de se séparer de Henry van der Vegt il y a deux semaines. Depuis, le duo composé de Dennis van der Ree et Maikel van der Werff assure l’intérim à la tête de l’équipe.

Bien que le duo ait obtenu quatre points lors des deux derniers matches, dont une spectaculaire victoire 4-1 face au rival Go Ahead Eagles, le PEC continue de chercher un nouvel entraîneur principal.

Rene Hake était de loin le premier choix pour le poste, mais il a décliné l’offre. Stam et Kees van Wonderen n’ont pas été approchés par le club, selon De Stentor.

Prochains matchs ZWO KNVB Cup 15:00 FCO

Heitinga, lui, a bien été approché, à en croire l’article du quotidien régional. « Parmi les entraîneurs sans emploi, le nom de John Heitinga peut également être rayé : il ne prendra pas le poste », peut-on lire.

Le journal avance deux raisons pour lesquelles le poste au PEC est peu attrayant pour les entraîneurs. Le staff vient d’arriver et entretient de bonnes relations avec les joueurs : impossible, donc, de venir avec ses propres adjoints.

Deuxièmement, le club ne peut actuellement acheter aucun joueur. Le mercato n’ouvrira que dans trois mois : il est donc impossible, pour le moment, d’influer sur la politique du club concernant les joueurs.