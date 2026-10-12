Johan Derksen : « Je l’ai toujours trouvé nul comme footballeur, mais maintenant… »

Johan Derksen est impressionné par le niveau de Jordan Henderson, a déclaré De Snor lundi soir dans Vandaag Inside.

L’été dernier, Henderson est passé de Brentford à Chelsea à la surprise générale. Le club londonien a recruté gratuitement l’Anglais de 36 ans.

« Je l’ai toujours trouvé nul. Un footballeur quelconque. Il n’a fait aucune impression aux Pays-Bas », lance Derksen.

« Quand il a quitté l’Ajax il y a deux ans pour retourner en Angleterre, je pensais vraiment qu’il allait signer en deuxième division », poursuit l’ancien rédacteur en chef de VI.

« Maintenant, il est titulaire à Chelsea et envoie ballon sur ballon dans la lucarne. Chaque but est plus beau que le précédent. Dans un rôle de porteur d’eau parmi toutes ces stars, il est très utile », conclut-il.

Henderson a inscrit deux buts samedi dernier lors du match à domicile contre Bournemouth (victoire 5-1). C’était la première fois qu’il était titularisé.