Johan Derksen : « Il devient de plus en plus fou »

Johan Derksen a exprimé un avis tranché sur Wout Weghorst dans le podcast Groeten uit Grolloo . Dimanche, l’attaquant a sauvé un point pour le FC Twente face à l’Ajax (2-2) et, après le match, il a prié sur le terrain avec Tolu Arokodare, l’attaquant des visiteurs.

« Il devient de plus en plus fou », lance Derksen lundi au sujet de Weghorst, dont la prière après le choc à Enschede a attiré tous les regards. « Ce qui s’est passé dimanche confine à la folie religieuse. »

« Seuls les adeptes de l’islam s’agenouillent sur un tapis. Et ils s’assoient pour parler au grand chef. Mais il est inhabituel qu’un footballeur néerlandais prie après le match avec un joueur de l’Ajax. Et il le fait délibérément devant la caméra », ajoute l’analyste de Grolloo, visiblement surpris. « Parce qu’il sait qu’il sera alors mis en avant dans tous les médias. »

Derksen poursuit : « Weghorst aime beaucoup afficher sa foi. Et je trouve que c’est un peu exploiter sa foi. Il a le droit de croire ce qu’il veut. »

Le présentateur Romke Hoogstra fait remarquer que certains joueurs de l’équipe des Pays-Bas prient eux aussi, même si cela se passe hors du champ des caméras. « Mais ils ne prient pas sur le rond central. Et encore moins avec un adversaire », rétorque Derksen.

« Je trouve que c’est une mise en scène préparée à l’avance. Et je ne pense pas qu’il faille utiliser la foi pour ce genre de promotion », conclut Derksen au sujet du geste remarqué de Weghorst après FC Twente - Ajax.

L’Ajax semblait sur le point de quitter la Grolsch Veste avec une victoire 2-1. Mais il a finalement laissé filer la victoire dans les derniers instants du temps additionnel, lorsque Lucas Rosa a tiré Ramiz Zerrouki par le maillot et que Weghorst a transformé le penalty qui a suivi.