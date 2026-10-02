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Johan Derksen
Rian Rosendaal
Traduit par

Johan Derksen est en deuil : « Une fin honteuse pour un si grand footballeur »

UEFA Nations League D

René van der Gijp estime que Cristiano Ronaldo (41 ans) aurait dû prendre sa retraite internationale avec le Portugal après la Coupe du monde. Johan Derksen trouve surtout cela triste pour l’attaquant, qui semble avoir fait son temps en sélection nationale.

Selon O Jogo, il est établi « à cent pour cent » que Ronaldo va mettre un terme à sa carrière internationale. La bombe a explosé lorsque le sélectionneur Jorge Jesus n’a pas fait entrer le vétéran face à la Norvège, après quoi Ronaldo est parti furieux à l’issue de la rencontre.

« Je ne comprends vraiment pas », entame Van der Gijp dans Vandaag Inside, au moment d’analyser la polémique autour de Ronaldo. « Tu es président de la fédération portugaise et tu engages un nouvel entraîneur. Alors tu lui dis : il y a une chose qui n’arrivera pas. Qu’on finisse par se séparer dans la dispute. »

« On va simplement parler avec Ronaldo en lui disant : on va tout baptiser de ton nom. Le stade, l’aéroport, vraiment tout. Mais on va organiser un match d’adieu, et maintenant c’est terminé », expose l’analyste de Dordrecht, décrivant ce qu’il considère comme la manière idéale de dire au revoir à l’attaquant.

« Je pense qu’il ne s’en serait pas contenté », intervient Johan Derksen. « Alors, à un moment, il faut lui dire : si ce n’est pas à l’amiable, ce sera de force. On ne va plus te titulariser », rétorque immédiatement Van der Gijp.

Derksen poursuit : « Je trouve vraiment que c’est une fin humiliantе pour un si grand footballeur. Mais Ronaldo en est aussi lui-même responsable. »

« Pourquoi vouloir préparer un Euro à 41 ans ? Ça n’a aucun sens, non ? Il faut simplement arrêter, mon vieux. Il a disputé 234 sélections, c’est vraiment hallucinant. Mais c’est terriblement dommage », conclut Van der Gijp.

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