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Johan DerksenVandaag Inside
Siep Engelen
Traduit par

Johan Derksen charge : « C’est une équipe de merde ! »

PSV vs Willem
PSV
Willem
Eredivisie
J. Streppel
J. Stegeman
A. Koster

Johan Derksen pense que le changement d’entraîneur à Willem II ne changera pas grand-chose. Il l’a clairement fait savoir vendredi soir dans Vandaag Inside

Le club de Tilburg a décidé la semaine dernière de se séparer de John Stegeman, mais a lourdement chuté face au SC Cambuur (1-6) avec Adrie Koster comme entraîneur intérimaire.

Depuis, le club a nommé Jurgen Streppel, mais Derksen ne lui fait guère confiance non plus. « Streppel n’est pas l’homme qu’il faut à Willem II. Le problème, ce n’est ni Streppel ni l’entraîneur précédent, mais l’effectif », estime De Snor

« Ils ont tout simplement une équipe de merde », lance-t-il ensuite sans détour. « C’est le directeur technique (Freek Heerkens, ndlr) qui en est responsable. » 

Hélène Hendriks réplique à Derksen et estime que Streppel pourrait bien être la solution pour Willem II, qui cherche encore ses marques. « S’il faut quelqu’un qui sache ce que c’est que de jouer dans le bas du classement et qui ait aussi un lien avec Willem II, alors Streppel est un bon choix. » 

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31 oct. 2026

WII

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Après dix matches disputés en Eredivisie, Willem II attend toujours sa première victoire. Le club n’a récolté jusqu’ici que deux points, grâce à des matches nuls contre le SC Heerenveen et l’AZ. 

Samedi, Streppel retrouvera donc le banc du club de Tilburg, qui affrontera le PSV à Eindhoven.

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