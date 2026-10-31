Johan Derksen charge : « C’est une équipe de merde ! »

Johan Derksen pense que le changement d’entraîneur à Willem II ne changera pas grand-chose. Il l’a clairement fait savoir vendredi soir dans Vandaag Inside.

Le club de Tilburg a décidé la semaine dernière de se séparer de John Stegeman, mais a lourdement chuté face au SC Cambuur (1-6) avec Adrie Koster comme entraîneur intérimaire.

Depuis, le club a nommé Jurgen Streppel, mais Derksen ne lui fait guère confiance non plus. « Streppel n’est pas l’homme qu’il faut à Willem II. Le problème, ce n’est ni Streppel ni l’entraîneur précédent, mais l’effectif », estime De Snor.

« Ils ont tout simplement une équipe de merde », lance-t-il ensuite sans détour. « C’est le directeur technique (Freek Heerkens, ndlr) qui en est responsable. »

Hélène Hendriks réplique à Derksen et estime que Streppel pourrait bien être la solution pour Willem II, qui cherche encore ses marques. « S’il faut quelqu’un qui sache ce que c’est que de jouer dans le bas du classement et qui ait aussi un lien avec Willem II, alors Streppel est un bon choix. »

Prochains matchs PSV Eredivisie 13:45 WII

Après dix matches disputés en Eredivisie, Willem II attend toujours sa première victoire. Le club n’a récolté jusqu’ici que deux points, grâce à des matches nuls contre le SC Heerenveen et l’AZ.

Samedi, Streppel retrouvera donc le banc du club de Tilburg, qui affrontera le PSV à Eindhoven.