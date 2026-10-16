Johan Derksen, catégorique : « Je ne lui pardonnerai pas ça, jamais »

Johan Derksen s’est confié à cœur ouvert sur son enfance difficile dans le podcast Afterparty, aux côtés de la chanteuse Davina Michelle. L’ancien footballeur de 77 ans, intervenant régulier dans Vandaag Inside, a grandi avec un père qui buvait beaucoup et maltraitait sa mère. Ces événements ont profondément marqué Derksen, qui n’a jamais pu pardonner une chose à son père.

Derksen a déjà évoqué à plusieurs reprises dans Vandaag Inside la violence qui régnait chez lui pendant son enfance. Dans le podcast, il affirme que ses sentiments envers son père n’ont jamais changé. « Je ne lui pardonne pas les violences conjugales qu’il exerçait contre ma mère. Ça, je ne lui pardonne pas », confie-t-il.

Enfant, Derksen essayait régulièrement de défendre sa mère, mais, selon lui, cela produisait l’effet inverse. « Si je prenais le parti de ma mère, cela avait l’effet inverse. Car lorsque je n’étais pas là, il le reprochait à ma mère », se souvient-il.

À cause de la violence et des tensions permanentes, Derksen ne s’est jamais senti pleinement en sécurité chez lui lorsqu’il était enfant. « On vit toujours les nerfs à vif. »

Son enfance a conduit Derksen à se faire une promesse importante. « Je ne commettrais jamais de violences intrafamiliales, parce que j’en ai vu les conséquences », explique-t-il. La consommation d’alcool de son père l’a également beaucoup marqué : « Quand les gens réagissent mal à l’alcool, c’est vraiment terrible pour les enfants. »

Derksen parle en revanche de sa mère avec beaucoup d’amour et d’admiration. Il la décrit comme « une femme adorable », tout en estimant qu’elle ne faisait pas le poids face à son père. « Elle était trop bonne pour ce monde. Et elle ne faisait pas le poids face à un homme aussi agressif. »

Selon Derksen, si sa mère n’a pas quitté son mari violent à l’époque, c’est aussi en raison du contexte dans lequel vivaient ses parents. Il souligne qu’il y a environ soixante-dix ans, le divorce était bien plus mal vu par la société qu’aujourd’hui. « Aujourd’hui, les femmes divorceraient. Mais à l’époque, il fallait tenir compte de la famille, des voisins, de tout le monde. »

Après la mort de son père, Derksen a décidé de ne pas taire les douloureux événements de son enfance. Lors des funérailles, il a prononcé, selon ses propres mots, un discours particulièrement critique, qui a visiblement pris les personnes présentes de court. « Tout le monde dans la salle était silencieux. On aurait pu entendre une épingle tomber, parce que je n’ai pas raconté qu’il avait été un père formidable. »