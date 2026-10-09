« Johan Derksen affirme que j’ai reçu une dick pic de Marc Overmars, mais... »

Dans un long entretien accordé à Het Parool, Tanja Dik a mis fin à la rumeur selon laquelle elle aurait reçu une dick pic de Marc Overmars. La directrice générale de la Johan Cruijff ArenA nie catégoriquement avoir été l’une des victimes de l’ancien directeur du football de l’Ajax et s’en prend à Johan Derksen, qui avait révélé l’histoire en décembre 2023 dans Vandaag Inside.

Derksen affirmait à l’époque que Dik était la première femme à qui Overmars avait envoyé une photo inappropriée. « Nous avons appris hier que la première dick pic envoyée par Marc Overmars était arrivée chez Mme Dik, la directrice », racontait l’analyste le 22 décembre 2023. Il avait ensuite ajouté une remarque sur son nom de famille : « C’est une fille de Dik, non ? Ce n’était pas celui de la PTT ? »

Plus de deux ans plus tard, Dik balaie cette affirmation d’un revers de main. « Non, bien sûr que non », répond-elle avec fermeté à la question de savoir si elle était la première femme à avoir reçu une dick pic d’Overmars. « Ce qu’a fait Marc Overmars est complètement fou. Qu’est-ce que vous pensez que j’aurais fait, maintenant que vous m’avez entendue parler depuis un moment ? Il s’en serait pris une bonne. »

Dik souligne qu’elle n’aurait jamais laissé une telle action sans conséquences. « Je l’aurais appelé et je lui aurais dit : “Coucou, Harry, ce n’est pas très malin.” Mais le problème, ce n’est pas ce qui est dit, c’est la personne qui en a fait une histoire, à savoir VI, Johan Derksen », déclare la directrice de la Johan Cruijff ArenA.

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Fait marquant, Dik avait choisi à l’époque de ne pas réagir publiquement aux propos de Derksen, ce qu’elle regrette désormais fortement. « On me l’a déconseillé et je le regrette encore. Ne pas réagir ne me ressemble absolument pas. Les gens disaient : réagir ne ferait qu’aggraver les choses. Mais bon, je me dis : aggraver quoi, au juste ? », se demande-t-elle à voix haute.

Selon Dik, les personnes de son entourage proche n’ont jamais cru qu’elle avait réellement reçu une dick pic d’Overmars. « Les gens qui me connaissent n’ont pas pensé une seule seconde que cela s’était produit. Bien sûr, Marc Overmars ne choisit pas une Tanja, CEO de l’Arena. C’était une blague », affirme-t-elle. Dik s’est toutefois sentie obligée de réunir toutes les employées de l’ArenA et de préciser par mail que cette histoire était fausse.

C’est surtout la suggestion selon laquelle elle aurait accepté le comportement déplacé d’Overmars sans intervenir qui l’a profondément agacée. « J’ai dit : le pire, c’est que vous pensiez qu’il y a ici une femme CEO, qui doit aussi se battre pour votre sécurité, qui aurait reçu cela et n’aurait rien fait. Qui l’aurait donc laissé continuer. Over my dead body », conclut Dik.

Si Dik devait à nouveau se retrouver dans une telle situation, elle irait, selon ses propres dires, directement à la confrontation. « Oui, j’irais maintenant m’asseoir dans cette émission. Je suis une battante. Et le monde devient de pire en pire pour les femmes », déclare-t-elle.