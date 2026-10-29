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Bart DHanis
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Johan Bakayoko écarté du groupe et prié de partir au plus vite

Le RB Leipzig ne veut plus de Johan Bakayoko, rapporte Sport BILD. L’attaquant belge est désormais tombé au quatrième rang dans la hiérarchie.

Bakayoko a rejoint Leipzig en provenance du PSV à l’été 2025, pour 18 millions d’euros. L’international belge aux 18 sélections a signé un contrat jusqu’à la mi-2030.

Lors de sa première saison à Leipzig, l’attaquant a été souvent freiné par les blessures. Il n’a finalement disputé que 22 matches avec le club, inscrivant trois buts.

Cette saison, les choses se passent encore moins bien pour Bakayoko. Il n’a joué que 144 minutes et a désormais reculé au quatrième rang dans la hiérarchie. Brajan Gruda (22 ans), mais aussi Tidiam Gomis (20 ans) et Andrija Maksimovic (19 ans), lui sont désormais passés devant.

Même avec le double programme de Leipzig, Bakayoko joue à peine. Début octobre, il a été suspendu pour des raisons disciplinaires après être arrivé en retard à la réunion d’équipe. Depuis, il n’a même plus figuré sur le banc.

Le club souhaite le vendre en janvier. Bakayoko serait lui aussi ouvert à un départ de l’Allemagne de l’Est. Selon Transfermarkt, sa valeur est encore estimée à 20 millions d’euros.

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