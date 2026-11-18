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Le sélectionneur champion du monde revient sur trois Coupes du monde et révèle les choix de joueurs qui lui ont été les plus difficiles.

En 2010, Löw avait l’embarras du choix pour composer l’attaque allemande à la Coupe du monde en Afrique du Sud. Celui qui a aujourd’hui 66 ans a finalement retenu Lukas Podolski, Thomas Müller, Miroslav Klose, Mario Gomez, Cacau et Stefan Kießling. Kevin Kuranyi est resté sur le carreau, malgré la meilleure saison de sa carrière. Il avait alors inscrit 18 buts et délivré huit passes décisives avec le FC Schalke 04 lors de la saison précédant le Mondial, mais cela n’a pas suffi pour intégrer le groupe.

« J’ai senti que c’était une telle déception pour lui qu’il avait l’impression que le monde s’écroulait », a déclaré Löw à Sport Bild. Kuranyi avait joué pour la dernière fois avec l’Allemagne en 2008. Aujourd’hui âgé de 44 ans, il compte au total 52 sélections en équipe nationale A et 19 buts.

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2014 : Per Mertesacker perd sa place de titulaire

En 2014, au Brésil, la décision la plus difficile est intervenue en cours de tournoi. Per Mertesacker, titulaire jusqu’à la victoire dramatique en huitième de finale contre l’Algérie, s’est soudain retrouvé sur le banc. Dès lors, Mats Hummels et Jerome Boateng ont formé la charnière centrale sur la route du sacre mondial.

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« Décider de mettre Per sur le banc au départ d’un match aussi important, en quart de finale, a été dur pour lui », s’est souvenu Löw. Cette décision l’avait lui aussi « affecté ».

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Coupe du monde 2018 : Marc-Andre ter Stegen perd son duel avec Manuel Neuer

Löw a qualifié d’« une des décisions les plus difficiles que nous ayons eu à prendre » son choix de gardien avant la Coupe du monde 2018 en Russie. Malgré huit mois d’absence sur blessure, Löw avait alors fait de Manuel Neuer son numéro un, tandis que Marc-Andre ter Stegen avait dû retourner sur le banc après le retour du gardien du FC Bayern.

« La décision de 2018 est celle qui m’a le plus durement touché », a déclaré ter Stegen en 2025, revenant sur sa concurrence avec Neuer . Après la retraite de ce dernier à l’issue de la Coupe du monde de l’été dernier, ter Stegen a entamé l’ère Jürgen Klopp comme numéro un.

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« Marc l’aurait évidemment tout à fait mérité », a raconté Löw à propos de 2018. « Cela m’a bien sûr aussi fait mal au cœur de lui annoncer une telle décision. »

En 2018, l’Allemagne, tenante du titre, a été éliminée dès la phase de groupes. Après l’élimination en huitième de finale de l’Euro reporté à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, son mandat de sélectionneur s’est achevé au bout de 15 ans. Löw avait dirigé l’Allemagne en tant qu’entraîneur principal lors de 198 matches, dont 126 victoires, parmi lesquelles la finale de la Coupe du monde 2014 remportée 1-0 après prolongation contre l’Argentine.