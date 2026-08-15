Joey Veerman espère ardemment un transfert au Borussia Dortmund. Le milieu de terrain du PSV a confirmé à ESPN après la victoire 1-2 sur la pelouse d’Excelsior qu’il a entendu parler de l’intérêt allemand et considère Dortmund comme une option formidable. « Ils doivent accélérer s’ils me veulent vraiment autant. »

Le Veerman, 27 ans, a retrouvé une place de titulaire samedi soir avec le PSV et a immédiatement montré sa classe avec la passe en profondeur qui a finalement amené le but d’ouverture de Ruben van Bommel. Après la rencontre, c’est surtout son avenir qui est au centre des discussions, alors que Dortmund est associé de manière de plus en plus concrète au meneur de jeu.

Interrogé sur l’effet que lui fait l’intérêt du cador allemand, Veerman n’a pas besoin de longtemps réfléchir. « C’est bien sûr un super club. J’attends de voir comment tout cela évolue », a déclaré le milieu, à qui l’on demande quel est le statut du possible transfert. « On entend évidemment certaines choses, mais en tout cas, ce n’est pas encore le cas que j’y joue. »

Veerman avait déjà clairement indiqué qu’il ne considérait pas forcément un départ vers l’Angleterre comme l’étape idéale pour la suite de sa carrière, et il n’a jamais caché sa préférence pour l’Espagne et l’Italie. Dortmund pourrait changer cela. « Si cela se concrétise, ce serait évidemment une option formidable pour moi. En réalité, j’attends aussi cela depuis des années. »

Un départ d’Eindhoven signifierait pour Veerman la fin d’une période extrêmement fructueuse. Le milieu de terrain joue au PSV depuis janvier 2022 et repense avec beaucoup de plaisir à ses années au Philips Stadion. « J’ai vécu cinq très belles années. Attendez voir : je pense que j’ai gagné huit titres. Quoi qu’il en soit, c’est une période fantastique et je me sens énormément bien ici. »

Selon Veerman, cela s’est également vu sur le terrain samedi. Dans le même temps, il ne cache pas qu’il a toujours l’ambition de franchir un nouveau cap. « Je pense qu’on voit aussi aujourd’hui sur le terrain que je me plais ici. Mais je n’ai jamais caché que je voulais un jour franchir une belle étape. »

Les prochains jours pourraient donc être décisifs pour l’avenir de Veerman qui, selon de précédentes informations, peut partir jusqu’au 20 août pour environ vingt millions d’euros grâce à une clause dans son contrat. Le Borussia Dortmund est de plus en plus convaincu par son arrivée, tandis que Veerman lui-même laisse très clairement la porte ouverte : « Nous devons attendre de voir ce qu’il va se passer lors de la dernière semaine. En réalité, je ne peux pas en dire énormément plus. »